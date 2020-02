Slovenska satelita bosta kmalu poletela v vesolje

Slovenska satelita Trisat in Nemo HD bosta v vesolje poletela 23. marca, so danes sporočili z mariborske univerze in Centra odličnosti Vesolje-SI, piše STA.

Ekipa Trisat je pretekli teden v čisti sobi podjetja SAB Aerospace v češkem Brnu opravila zadnje tehnične priprave satelita za polet v vesolje. Med drugim so preverili, v kakšnem stanju so Trisatove baterije po sedemmesečnem premoru, in jih ponovno napolnili. Poleg tega so nadgradili zvezdno mapo v vgrajeni programski opremi za sledenje zvezd. Zdaj ga bodo z letalom prepeljali v Francosko Gvajano za končno integracijo na nosilno raketo Vega, piše STA.

Tudi s Centra odličnosti Vesolje-SI so sporočili, da bo njihov satelit Nemo HD prihodnji teden prispel v Francosko Gvajano. Sledila bodo še zadnja testiranja ter integracija na raketo.

Foto: Univerza v Mariboru