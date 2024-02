»Slovenska muska« za vse: Mastercard v partnerstvu z Ladom pripravil vključujočo predstavo

Oglasno sporočilo

Mastercard je v partnerstvu z Ladom Bizovičarjem poskrbel, da je bil glasbeno-komični spektakel Slovenska muska, ki je minulo soboto potekal v ljubljanskih Stožicah, vključujoč za različne družbene skupine. Predstavo so si namreč s pomočjo izvrstnih tolmačev iz Hiše slovenskega znakovnega jezika na velikem zaslonu ogledali tudi gluhi in naglušni gostje.

Foto: Mastercard

K ogledu predstave je Mastercard povabil tudi člane Zveze Sonček in Društva študentov invalidov Ljubljana in njihove spremljevalce, v prijetnem vzdušju pa so uživali še starejši občani, člani Mestne zveze upokojencev Ljubljana. Več kot sto gostov je z navdušenjem spremljalo predstavo, ob tem pa so bili enotnega mnenja, da si v Sloveniji želijo več dostopnih in vsem prijaznih dogodkov.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

»Mastercard neprestano stremi k napredku in inovacijam, tudi na ravni družbe. Povezovanje ljudi in ustvarjanje nepozabnih doživetij je eno izmed naših osrednjih poslanstev, zato smo ponosni, da smo lahko s skupnimi močmi ustvarili vključujočo predstavo,« je dejal Aleš Petejan, direktor marketinga pri Mastercard Slovenija.

Naročnik oglasnega sporočila je MASTERCARD.