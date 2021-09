Slovenska Katoliška cerkev podpira cepljenje proti covid-19

V Komisiji pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci so prepričani, da je cepljenje eden od najbolj učinkovitih ukrepov za omejitev in izkoreninjenje pandemije covid-19.

V Komisiji pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci so prepričani, da je cepljenje eden od najbolj učinkovitih ukrepov za omejitev in izkoreninjenje pandemije covid-19. Zato podpirajo spodbujanja državljanov k cepljenju. Odgovornost vsakega državljana je, da zaščiti svoje zdravje in življenje ter zdravje svojih bližnjih, so zapisali.

V komisiji menijo, da moramo zaupati strokovnjakom in ustreznim državnim službam, ki dokazujejo, da je cepljenje proti covid-19 varno in koristno. Prav tako menijo, da mora biti cepljenje brezplačno. Po njihovem mnenju je prav, da imajo državljani pravico do izbire cepiv različnih proizvajalcev. "Odločitev za cepljenje je seveda svobodna, vendar ne poljubna, saj človeka k temu zavezuje odgovornost za lastno zdravje in zdravje drugih. Nihče nima pravice v imenu svoje svobode ogrožati življenja svojih bližnjih," so zapisali.

V SŠK pozdravljajo cepljenje

Ob tem izražajo zdravstvenim delavcem in vsem drugim priznanje ter zahvalo za prizadevanje, da se cepi čim večji delež populacije in tako zmanjša število okužb ter posledična obremenjenost zdravstvenega sistema.

Glede protestov proti obveznosti pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) za določene dejavnosti v komisiji poudarjajo, da imajo vsi državljani pravico do svobodnega izražanja mnenj in da zaradi svojega mnenja, zdravstvenega stanja oziroma (ne)cepljenja ne sme biti nihče diskriminiran. Hkrati pa menijo, da lahko državljani izražajo stališča na spoštljiv in miren način ter da osebna stališča ne smejo biti razlog za vzpostavljanje nezdravih napetosti in izključevanja znotraj družin ter družbe.

V komisiji pri SŠK spodbujajo vernike k cepljenju

V Katoliški cerkvi so se ob cepljenju proti covid-19 in državnih ukrepih izoblikovala različna stališča, posebej do vladnega odloka, ki samo vernikom s pogojem PCT omogoča udeležbo pri verskih obredih. "Ob tem v komisiji najprej spodbujamo vse katoličane, naj se cepijo in se na ta način zaščitijo pred okužbo oz. morebitnim težjim potekom bolezni covid-19 ter smrtjo," so zapisali.

Člani komisije spodbujajo tudi vse katoličane, da v razpravah o smiselnosti državnih ukrepov in cepljenju "ohranijo enotnost naše katoliške skupnosti, edinost s papežem in slovenskimi škofi ter se ne prepustijo neargumentiranim stališčem in izključevanju". To še posebej velja za vse skupine in duhovna gibanja, ki naj svojim članom omogočijo celostno informiranje o epidemiji, državnih ukrepih in smiselnosti cepljenja, so poudarili.