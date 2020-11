Slovenska božična okrasitev Vatikana "izjemna priložnost za promocijo Slovenije"

Okraski, ki bodo krasili smreke v preddverjih različnih uradov v Vatikanu, so izdelani iz slame, notranji okraski pa so iz oblancev.

Okraski, ki bodo krasili smreke v preddverjih različnih uradov v Vatikanu, so izdelani iz slame, notranji okraski pa so iz oblancev. Foto: Reuters

Slovenija bo letos poskrbela za božično okrasitev Vatikana. Prireditev ob prižigu luči 11. decembra bodo zaradi epidemioloških razmer prenašali prek velikih zaslonov, Trg sveta Petra bo krasila ogromna smreka. "To bo izjemna priložnost za promocijo Slovenije, njenih gozdov in trajnostnega upravljanja z njimi," je dejal minister Jože Podgoršek.

Trg svetega Petra v Vatikanu bo krasila 30 metrov visoka smreka iz kočevskih gozdov in bo imela po besedah ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Podgorška posebno sporočilo v času, ko praznujemo 30-letnico samostojne države. "Stara je 75 let, težka sedem ton, posekali so jo v ponedeljek in je na poti v Vatikan," je na današnji novinarski konferenci povedal minister.

Božično drevo vsako leto Vatikanu podari druga država ali regija. Letos je bila sprejeta skoraj desetletje stara slovenska pobuda o postavitvi slovenskega božičnega drevesa. Slovenija v Vatikan poleg smreke za trg pred baziliko pošilja še 42 manjših smrek in belih jelk, ki bodo krasile zunanje površine mesta in vatikanske urade. "Gozdovi v Sloveniji so naš ponos in simbol, saj pokrivajo 60 odstotkov države," je dejal Podgoršek, piše STA.

Okrasili jo bodo z zvezdami repaticami

Slovenija bo poskrbela tudi za okrasitev božičnih dreves, okrasje zanje je delalo 400 prostovoljcev. Etnolog Janez Bogataj je povedal, da bodo veliko smreko okrasili z zvezdami repaticami. "Repatica je kazala pot trem kraljem, do mesta, kjer se je rodil Kristus. Repatico pa smo nekoliko poslovenili in ji dodali ornament, ki predstavlja rastline in sončev simbol," je povzel.

Po besedah floristke Sabine Šegula so okraski, ki bodo krasili smreke v preddverjih različnih uradov v Vatikanu, izdelani iz slame, ki je izjemno trpežen material. Notranji okraski pa so iz oblancev. "To je material, ki ga je zelo težko dobiti, saj je vse narejeno ročno," je pojasnila. Izdelovali so jih prostovoljci po domovih. "V akciji je nastalo 2.200 okraskov iz slame in 1.250 okraskov iz oblancev. Naredili smo ogromno delo," je poudarila, piše STA.

Izdelali tudi 25 adventnih vencev

Za okrasitev v Vatikanu so izdelali tudi 25 adventnih vencev. Zaradi razmer, povezanih z novim koronavirusom, so jih izdelovali prek delavnice na Zoomu, s cvetličarjem Petrom Ribičem sta pripravila paketke in navodila za izdelavo, je povzela Šegulova. "Nekaj jih je narejenih v liturgični vijoličasti barvi, nekaj pa jih je v rdeči barvi," je še povedala in dodala, da so se zaradi zdravstvenih razmer priprave na izdelavo okrasja začele dva meseca prej, kot bi se sicer.

Prižig luči v Vatikanu navadno spremlja kulturna prireditev, ki pa jo bodo morali letos posneti in predvajati na velikih platnih na Trgu svetega Petra. "Kar zadeva kulturo, bo Slovenija v Vatikanu zelo dostojno zastopana. Svetovne medijske luči bodo usmerjene v ta dogodek, rezultat tega pa bo tudi izjemno kakovostna izvedba najboljših slovenskih glasbenikov, ki bodo predstavili slovensko pesem kot Urbi et Orbi," je povedal scenarist prireditve Igor Pirkovič, piše STA.

Zazvenele bodo tudi citre

Po njegovih besedah bodo nastopajoči sopranistka Sabina Cvilak, vsestranska pevka Nuška Drašček in harmonikar Marko Hatlak s svojim ansamblom FUNtango. Zazvenele bodo citre in slovenska klasika Cvetje v jeseni, v cerkvi na Brezjah pa bodo posneli pritrkovalce. Marko Fink bo v španščini nagovoril svetega očeta, program bodo z zimzeleno Slovenija, moja dežela sklenili ansambel Saše Avsenika s pevcem Alfijem Nipičem, je naštel Pirkovič.

Podgoršek je obžaloval, da je bila Slovenija izbrana za okrasitev ravno v obdobju koronavirusne krize, a izrazil zadovoljstvo, ker bo dogodek za državo velika promocija, saj bodo prireditev spremljali svetovni mediji. "Leto 2021 bo za našo državo izjemno pomembno leto: 30 let samostojnosti, Slovenija bo evropska gastronomska regija in predsedovali bomo Svetu EU v drugi polovici leta," je spomnil, še navaja STA.