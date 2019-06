Slovenijo bi lahko doletela zaustavitev povračil iz Bruslja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že pred časom izrečena opozorila ministra za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Iztoka Purića, da bi lahko Bruselj Sloveniji začasno zaustavil povračila evropskih sredstev iz tekočega programskega obdobja, bi se lahko uresničila. Zdaj namreč v Bruslju pripravljajo pismo, s katerim bi se lahko Evropska komisija odločila za tak ukrep.

Purić je že aprila na seji odbora DZ za evropske zadeve pojasnil, da informacijski sistem vladne službe e-MA, ki je namenjen podpori izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, sicer deluje, a da ni optimalen in bodo verjetno morali izvesti določene ukrepe.

Sistem ima toliko slabosti, da ni dobil pozitivne ocene

Urad za nadzor proračuna, ki deluje v okviru finančnega ministrstva, je namreč v reviziji delovanja informacijskega sistema ugotovil toliko slabosti, da na vladni službi zanj niso prejeli pozitivne ocene. "S tem poročilom je seznanjena tudi Evropska komisija in lahko pričakujemo tudi kakšne bolj resne ukrepe z njene strani, v najslabši možni varianti tudi začasno ustavitev izplačil sredstev," je aprila dejal Purić.

Slovenija ima dva meseca časa, da popravi napake

Zdaj je na Evropski komisiji v podpisni proceduri pismo, s katerim Bruselj zaustavlja izplačilo sredstev za evropske projekte v Sloveniji do odprave napak v informacijskem sistemu, in za to daje naši državi dva meseca časa, je danes poročal Radio Slovenija.

"Po naši oceni smo naredili največ, kar je bilo mogoče"

Da lahko v Ljubljano pride dopis s takšno vsebino, je za STA potrdil tudi direktor urada za kohezijsko politiko v službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Bojan Suvorov. "Ni pa nujno," je dodal. Urad za nadzor proračuna je po njegovih besedah v petek Evropski komisiji sporočil, da so podatki v informacijskem sistemu zaupanja vredni, ukrepi za izboljšanje njegovega delovanja pa ustrezni. V vladni službi so namreč na podlagi revizijskega poročila urada za nadzor proračuna izdelali akcijski načrt, ki zajema potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih slabosti.

Medtem je bila večina dela tudi že opravljena, a tudi če bo Evropska komisija imela še kakšne dodatne pripombe, bo dala naši državi nekaj mesecev časa, da se odzove, je dodal Suvorov.

Možnosti, da se lahko Bruselj odloči za zaustavitev povračil evropskih sredstev Sloveniji, se sicer v vladni službi zavedajo že vsaj od konca lanskega leta. "Po naši oceni smo naredili največ, kar je bilo mogoče," je o prizadevanjih za odpravo slabosti v informacijskem sistemu dejal Suvorov.

Tako kot minister aprila v DZ je danes tudi Suvorov zatrdil, da v primeru zaustavitve povračil iz Bruslja Slovenija ne bo izgubila nobenih evropskih sredstev. "Za upravičence se ne bo nič spremenilo, projekti ne bodo ogroženi," je dejal in pojasnil, da se bo v tem primeru denar za izvajanje projektov zalagal iz državnega proračuna.