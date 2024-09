Slovenija in Francija krepita sodelovanje na področju civilne rabe jedrske energije

Predstavniki Instituta Jožef Stefan (IJS) in Univerze v Mariboru so s francoskim podjetjem EDF in Mednarodnim inštitutom za jedrsko energijo danes v Ljubljani podpisali sporazuma o sodelovanju na področju civilne rabe jedrske energije. Ta bosta omogočila sodelovanje pri skupni uporabi raziskovalnih zmogljivosti in evalvaciji študijskih programov.

Podpisniki so se ob priznavanju ključne vloge jedrske energije pri doseganju evropskih ciljev podnebne nevtralnosti od leta 2050 in zagotavljanju večje energetske neodvisnosti s sporazumoma zavezali h krepitvi slovenskega in evropskega jedrskega sektorja, zlasti če se bo Slovenija odločila za izgradnjo novega bloka v jedrski elektrarni Krško, so po dogodku sporočili s francoskega veleposlaništva v Sloveniji, pod okriljem katerega je potekala današnja slovesnost.

Francoska veleposlanica Florence Levy je v pozdravnem nagovoru izpostavila, da je Francija v celoti zavezana sodelovanju s Slovenijo pri nadaljnjem razvoju jedrskega sektorja, spodbujanju oskrbovalne verige in podpiranju razvoja znanj. Poudarila je, da sta sporazuma korak v tej smeri in sta povsem v skladu s francosko-slovenskim strateškim partnerstvom iz leta 2011, katerega zadnji akcijski načrt je bil podpisan januarja letos.

Državni sekretar na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije Jure Gašparič je dejal, da slovenska vlada podpira nadaljnjo civilno uporabo jedrske energije, ki je skupaj z obnovljivimi viri ključna za zeleni prehod. "Na ministrstvu za visoko šolstvo se zavedamo, da je za razvoj uspešnega in varnega jedrskega programa potrebno sodelovanje med industrijo, znanostjo in vlado, okrepljeno z mednarodnimi partnerstvi. Vsakdo sam zmore veliko, skupaj pa lahko storimo več. Današnji podpis sporazumov je korak v tej smeri," je ocenil.

Francoska veleposlanica Florence Levy je poudarila, da sta sporazuma v skladu s francosko-slovenskim strateškim partnerstvom iz leta 2011. Foto: STA Memorandum o sodelovanju med francoskim energetskim podjetjem EDF in IJS se nanaša na sodelovanje pri raziskavah in razvoju tako na področju gradnje novih jedrskih elektrarn kot malih modularnih reaktorjev (SMR). "Sporazum je del strateškega razvoja sodelovanja med Francijo in Slovenijo, ki ga družba EDF podpira že več let. Naš ključni cilj je vzpostaviti evropsko skupino jedrskih reaktorjev, ki jih je razvil EDF, in evropsko jedrsko industrijo, ki bo odgovor na izzive konkurenčnosti, energetske varnosti in suverenosti naše celine. Slovenija je v središču te strategije," je na dogodku poudaril podpredsednik EDF, odgovoren za mednarodni jedrski razvoj, Vakis Ramany.

"Sporazum bo IJS omogočil dostop do strokovnega znanja EDF na področju jedrske industrije in spodbujal razvoj novih projektov, vključno z možnostjo sodelovanja pri izgradnji novega raziskovalnega reaktorja. Pomagal bo tudi pri širjenju mednarodnega sodelovanja na področju jedrske energije in krepitvi njegove vloge v evropski raziskovalni in tehnološki skupnosti ter krepil energetsko neodvisnost ter tehnološko suverenost Slovenije," pa je povedal direktor IJS Boštjan Zalar.

Namen memoranduma o soglasju med Mednarodnim inštitutom za jedrsko energijo (I2EN) in Univerzo v Mariboru pa je razvoj novih visokošolskih programov na področju jedrske znanosti in tehnologije, kar po navedbah francoskega veleposlaništva predstavlja pomemben korak pri dolgoročni krepitvi kadrovskih in tehnoloških zmogljivosti univerze. V tem okviru bo I2EN pomagal pri evalvaciji novih študijskih programov mariborske fakultete za energetiko, da bi institucija lahko pridobila akreditacijo in utrdila svojo mednarodno priznano odličnost.

"Novo sodelovanje odraža naše ambicije in željo, da skupaj z I2EN razvijemo nove študijske programe s področja jedrske znanosti in inženirstva na vseh akademskih stopnjah," je ob tem izpostavil rektor mariborske univerze Zdravko Kačič.

Dokument vključuje tudi več pobud, med drugim spodbujanje izmenjav študentov in raziskovalcev na vseh akademskih ravneh, skupno pripravo evropskih projektov in možnost opravljanja delovne prakse v Franciji.