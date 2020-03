Slovenec v Avstriji z nožem skoraj ubil nadrejenega

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi suma poskusa umora je avstrijska policija aretirala 54-letnega Slovenca, poroča avstrijska tiskovna agencija APA

Pretep med 54-letnim Slovencem in 49-letnim Avstrijcem je izbruhnil na zabavi malo po polnoči. Vzrok za spor ni znan. Slovenec je med pretepom z nožem svojega nadrejenega zabodel najmanj dvakrat v hrbet in glavo. Avstrijec, ki so ga prepeljali v bolnišnico v Beljaku, je utrpel hujše poškodbe, zaradi česar je bilo njegovo življenje ogroženo.

Slovenec se je policistom izgovarjal, da je bil žrtev spora, ni pa želel podati izjave. Policisti so ga zaradi suma poskusa umora aretirali in prepeljali v pripor v Celovec, še piše STA.