Skoraj 700 tisoč evrov za doplačila najemnine v denacionaliziranih stanovanjih

Kot so po seji vladnega odbora sporočili z vlade, bodo proračunsko postavko Doplačila najemnine v denacionaliziranih stanovanjih odprli v okviru glavnega programa Stanovanjska dejavnost in istoimenskega podprograma.

Sredstva za pokrivanje obveznosti na novi postavki v višini 686.666,67 evra bodo v letošnjem letu zagotovili s prerazporeditvijo pravic porabe znotraj finančnega načrta ministrstva za solidarno prihodnost.

Nova proračunska postavka je posledica julija sprejete novele stanovanjskega zakona. Ta za deset let ureja razmerja med lastniki in neprofitnimi najemniki denacionaliziranih stanovanj, in sicer bodo lahko v najemu ostali tisti, ki nimajo oziroma ne bodo imeli drugega ustreznega stanovanja, lastniki bodo lahko zaračunali priznano tržno najemnino, razliko med to in neprofitno najemnino pa bo kril državni proračun. Po letu 2034 se bo lahko najemnina oblikovala prosto.

Kot je julija ob obravnavi novele v DZ dejal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, s spremembami uresničujejo lansko odločbo, s katero je ustavno sodišče vladi naložilo, naj zagotovi ustrezno razmerje pravic in dolžnosti med najemniki in lastniki denacionaliziranih stanovanj. Najemnikov je okoli 550, v povprečju so stari več kot 70 let in številni bi se znašli v izjemno zahtevnem položaju, če bi morali zapustiti stanovanja, je povedal.