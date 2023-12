Seznam najbolje plačanih direktorjev v vodilnih slovenskih podjetjih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaslužki se gibajo od 100 tisoč in vse do 1,4 milijona evrov bruto.

Zaslužki se gibajo od 100 tisoč in vse do 1,4 milijona evrov bruto. Foto: Shutterstock

Lani so menedžerji podjetji pretežno v državni lasti, kot piše Večer, zaslužili od 100 tisoč in vse do 1,4 milijona evrov bruto.

Iz letnih poročil podjetji, ki so pretežno v državni lasti, je razvidno, da je v letu 2022 največ zaslužil Jože Colarič, predsednik uprave in generalni direktor novomeške Krke, kjer je država (ne)posredno skoraj tretjinska lastnica, poroča Večer. Prejel je 1,37 milijona evrov bruto ali 574 tisoč evrov neto, kar je skoraj 48 tisoč evrov neto vsak mesec, pri čemer je 62 odstotkov njegovih prejemkov variabilnih in vezanih na poslovno uspešnost podjetja, ki ga vodi.

Letno bruto prejemke od 768 tisoč do 939 tisoč evrov v Krki prejemajo še Aleš Rotar, David Bratož in Vinko Zupančič, medtem ko je Krkina delavska direktorica Milena Kastelic lani zaslužila 304 tisoč evrov.

Precej visoko tudi NLB in Petrol

Precej visoke prejemke so lani prejeli še trije člani uprave NLB, Blaž Brodnjak, Archibald Kremser in Andreas Burkhardt, katerih bruto prejemki so bili med 612 in 651 tisoč evri.

NLB po prejemkih sledi Petrol, kjer so Nada Drobne Popović, Jože Bajuk, Matija Bitenc in Jože Smolič lani prejeli med 402 in 487 tisoč evri bruto.

Tem sledijo direktorji zavarovalniških skupin Triglav in Sava Re, Luke Koper ter Telekoma Slovenije, a so njihovi prejemki med 200 in 360 tisoč evri bruto letno. Zdaj že nekdanji prvi mož zreškega Uniorja Darko Hrastnik je prejel 203 tisoč evrov bruto.