Še do srede bo peklensko vroče

Danes in jutri bo sončno in vroče. Danes popoldne bodo nevihte predvsem v hribih, jutri pa bodo verjetnejše tudi drugod. V sredo bo vročina nekoliko popustila.

Danes bo pretežno jasno, popoldne bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Goriškem do 34 stopinj Celzija.

Jutri bo sončno, popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije nastajale nevihte, ki se lahko zavlečejo tudi v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 20, v alpskih dolinah okoli 13 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 27 do 31, na Goriškem do 34 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Vročina bo nekoliko popustila.