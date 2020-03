Še bo vetrovno, občasno bo rahlo snežilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo pretežno oblačno, predvsem v vzhodni, južni in osrednji Sloveniji bo rahlo snežilo. Še bo vetrovno. Tudi jutri bo sprva snežilo, popoldne pa bo sneg po nižinah začel prehajati v dež. Topleje bo v soboto.

Danes bo pretežno oblačno, le na Primorskem občasno delno jasno. Predvsem v vzhodni, južni in osrednji Sloveniji bo rahlo snežilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem večinoma zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje (Arso).

Burja se bo jutri še okrepila

Jutri bo oblačno. Na Primorskem bo večinoma suho, burja se bo nekoliko okrepila. Na Primorskem bodo najmočnejši sunki burje občasno presegli hitrost 100 kilometrov na uro.

Drugod bo sprva snežilo, popoldne pa bo sneg po nižinah začel prehajati v dež. Še bo vetrovno. Jutranje temperature bodo od -4 do 2, na Primorskem okoli 5, najvišje dnevne od 1 do 5, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

V petek bo pretežno oblačno, dež v notranjosti Slovenije bo postopno ponehal, burja na Primorskem bo počasi slabela.

V soboto bo delno jasno in topleje.