Še bo oblačno, a prihaja sončno in toplejše vreme

Poletje še ni reklo zadnje besede. Pred nami sta še dva oblačna dneva, v četrtek in petek pa nas bodo znova razvajali sončni žarki. Postopno bo spet topleje.

Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po kotlinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo več sonca, pihala bo šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija, piše na spletni strani agencije za okolje (Arso).

Jutri bo zmerno do pretežno oblačno z nekaj jutranje megle po nižinah. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 15 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija.

V četrtek in petek bo večinoma sončno, le v zahodnih krajih se bo oblačnost povečala. Pihati bo začel jugozahodni veter. Postopno bo spet topleje, napovedujejo vremenoslovci.