SDH o usodi prodaje Abanke

V ciljni ravnini prodaje, ki se je začela sredi lanskega leta s ciljem prodaje tretje največje banke v državi do konca junija, kar je Slovenija obljubila Evropski komisiji v zameno za odobreno državno pomoč banki v letih 2013 in 2014, so oživeli pozivi nekaterih politikov, naj vlada prodajo zaustavi.

Ponudbe zainteresiranih kupcev 100-odstotnega delež Abanke - Nove KBM in njenega lastnika sklada Apollo, madžarske banke OTP, morda tudi srbske AIK banke - naj bi bile po neuradnih navedbah nekaterih medijev ugodne, ob takšnem scenariju pa bi si država skupaj z dividendami, ki jih je prejela od banke, lahko (več kot) poplačala sanacijski vložek.

Če bo do odločitve za prodajo prišlo, bo moral kupec pridobiti soglasje varuha konkurence in Evropske centralne banke (ECB). Potencialni kupec mora pri ECB zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža vložiti pred pridobitvijo tega deleža. Rok za odločanje centralne banke je 60 delovnih dni, ki se lahko v nekaterih primerih podaljša. V povprečju traja štiri do pet mesecev.

Nadzorniki Slovenskega državnega holdinga (SDH) bi lahko odločali tudi o prodaji še 10 odstotkov minus ene delnice NLB, kar mora država storiti do konca leta. Po navedbah nekaterih medijev naj bi se prodaja znanemu kupcu izvršila v kratkem, s tem pa bi za banko odpadli vsi omejitveni ukrepi, razen prepovedi prevzemov, ki velja do konca leta, in zaveze za prodajo NLB Vite, o čemer se s komisijo še pogajajo.