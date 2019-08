SD: Osumljenka ni članica naše stranke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lidija Mavretič, ki je osumljena tihotapljenja migrantov in je pred 15 leti na evropskih volitvah kandidirala na listi ZLSD, ni članica stranke SD, prav tako v stranki ni nikoli zasedala nobene funkcije, niti ni bila aktivna v okviru SD od leta 2004, so sporočili iz SD.

Lidija Mavretič, ki je na evropskih volitvah leta 2004 kandidirala kot kandidatka Združene liste socialnih demokratov (danes SD), naj bi po poročanju POP TV sodelovala pri tihotapljenju migrantov. Policija naj bi njo in njenega partnerja ujela pred 14 dnevi.

V SD ni aktivna že 15 let

Kot so sporočili iz SD, je bila Mavretičeva kandidatka ZLSD za volitve v Evropski parlament leta 2004, torej pred 15 leti.

"Gospa Mavretič ni članica stranke SD, prav tako v stranki ni nikoli zasedala nobene funkcije, niti ni bila aktivna v okviru SD od leta 2004. Kar vemo o dogodku, s katerim je domnevno povezana, smo izvedeli iz medijev. Če navedbe medijev držijo, gre za nesprejemljivo dejanje, ki ga v stranki SD ostro obsojamo," so dodali.

Kot je poročal medij, gre za policijsko akcijo s konca julija, v kateri so policisti v štirih slovenskih krajih ujeli 14 prebežnikov, pri tem pa prijeli tudi dva slovenska državljana in enega državljana Pakistana. Trojica je osumljena prevoza in organizacije prevoza tujcev. Policisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vložena pa je bila tudi kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo, poroča medij.