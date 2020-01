Sanje in poštenost, to je ključ do uspeha

Oglasno sporočilo

Uspešna modna oblikovalka Maja Štamol Droljc je svoje mladostniške sanje uresničila z vztrajnostjo, trdim delom in poštenim odnosom do strank ter sodelavcev.

Maja Štamol Droljc ni le uspešna oblikovalka z dih jemajočimi kolekcijami, ki oblači številne znane obraze. Je ženska, ki uživa pri svojem poklicu in ceni svoje dosežke, hkrati pa družinskega življenja ne podreja kariernemu uspehu.

Je srečna mama dveh čudovitih deklic, ki sta ju z možem posvojila v Gvineji Bissau. Z možem aktivno pomagata tudi pri dobrodelni ustanovi Toka Toka Zani. V letu 2019 se je družinica odločila za nov pogumen korak, o katerem je spregovorila tudi z nami in o katerem lahko več preberete v spodnjem intervjuju.

Maja Štamol Droljc je ponosna ambasadorka Huaweijeve kampanje Ključ do uspeha je v tebi. Zaveda se, da je treba za uresničitev sanj vztrajati in marljivo delati ter da je treba verjeti vase tudi tedaj, ko drugi od nas pričakujejo nekaj povsem drugega.

Ste izjemno uspešna modna oblikovalka, ki s svojimi kroji oblačil laska ženski postavi, hkrati pa na rdečih preprogah številne znane osebnosti preobrazi v pravljično lepa bitja. Kateri je bil tisti trenutek, ko ste spoznali, da ste v svojem delu uspeli? Kako ste se ob tem počutili?

Za uspeh si štejem predvsem to, da mi je z vztrajnostjo, trdim delom, poštenim odnosom do strank ter sodelavcev uspelo uresničiti svoje mladostne sanje in ustvariti blagovno znamko, ki je danes med najbolj prepoznavnimi v Sloveniji, prav tako pa na naše kreacije prisegajo tudi stranke zunaj naše dežele. Ob vsem tem čutim zadovoljstvo in srečo, da delam tisto, kar sem si želela.

Ste na svoji poti do uspeha kdaj naleteli na večje prepreke? Kako ste se lotili njihovega premagovanja?

Seveda so bile na poti do danes tudi prepreke, življenje te vedno preizkuša in ne gre vedno povsem gladko. Glede na to, da so me starši v mladosti usmerili v kemijo in da sem svoje sanje postati modna oblikovalka uresničevala ob delu, sem se na tej poti nekajkrat vprašala, ali naj se borim in vztrajam ali naj ostanem v varnem zavetju službe kot kemik. Pa vendar to ni v moji naravi, zato sem danes tukaj in sem modna oblikovalka, ki od svojega dela živi in ustvarja z ekipo redno zaposlenih sodelavk.

Kaj čutite do svojega dela in do svojih kolekcij? Vam tudi po mnogih letih kreiranja, tipanja tkanin med prsti in poigravanja z detajli ob delu še vedno poje srce?

Večino časa pri delu še vedno uživam, saj sem kreativen človek, to je moj način življenja. Tu in tam pa se seveda tudi zgodi, da dan ni idealen, da ne gre tako, kot si želiš, da realizacija ideje na papirju v realnosti na uspe, da stranka od tebe želi nekaj, kar ti ni najbolj blizu, pa se moraš prilagoditi.

Zakaj menite, da vaše kolekcije žanjejo takšen uspeh? Se je morda na kakšni točki v vaši karieri zgodilo, da ste morali spremeniti taktiko? Da to, kako ste pristopali k delu do zdaj, ne daje več rezultatov in ste se morali dela lotiti drugače?

Moj stil oblikovanja so čiste linije, poudarek na detajlih. Kreacije so ročno in kakovostno izdelane in ne nosijo letnice, kar pomeni, da jih naše stranke nosijo več let ter jih same spreminjajo in nadgrajujejo z različnimi modnimi dodatki. Vsako stranko osebno sprejmem, se ji posvetim in ji svetujem. Glede na to, da se stranke vračajo ter prihajajo nove, je način dela verjetno pravi.

Pred leti ste se odločili za velik korak in posvojili eno hčer, nato še drugo. Kako to, da ste se odločili posvojiti temnopolti deklici?

Za posvojitev sva se z možem odločila, ker mi po naravni poti ni uspelo zanositi. Možnost posvojitve sva iskala po različnih državah, uspelo nama je v Gvineji Bissau. Odločitev, da posvojiva temnopolti deklici, je bila trezna in ne hipna odločitev. Pretehtala sva vse dejavnike za in proti, se pogovarjala z veliko temnopoltimi, ki živijo v Sloveniji, in danes sva srečna, da sva se tako odločila.

Je posvojitev temnopoltega otroka zahteven in dolgotrajen postopek? Kako sta se z možem lotila tega? Sta naletela na kakšne težave, celo takšne, da sta za hip pomislila, da ne bo uspelo?

Vsaka posvojitev, tudi v Sloveniji, je postopek, ki zahteva veliko potrpežljivosti. Nama so bile očitno zvezde naklonjene, saj je šlo v obeh primerih tekoče in pravzaprav brez zapletov.

Kako je posvojitev sprejela vaša okolica?

Odziv okolice je bil pozitiven in še vedno v večini primerov je. Se pa seveda zgodi tudi, da punci slišita kakšno opazko od sošolcev, ampak s pogovori to sproti rešujemo. Pravzaprav čutim, da sta ponosni na svoje korenine in opazkam samozavestno rečeta ne!

V kakšnem duhu vzgajate hčerki? Zdi se, da sta čudovita mešanica vašega ustvarjalnega duha in temperamentnih afriških korenin. Želite, da dobro poznata tudi svoje korenine in deželo, iz katere prihajata?

Od prvega skupnega dne v našem domu je Gvineja Bissau del nas. O vsem se odkrito pogovarjamo, nimamo skrivnosti. Fotografije naše afriške družine so na naših stenah, s sorodniki smo v stikih. Želiva si, da imata do svoje domovine in svojih mamic, bratcev, sestric ter drugih sorodnikov lep odnos, da jim bosta pozneje tudi sami pomagali in jih obiskovali.

V letu 2019 je vašo družino zaznamoval prav poseben dogodek. Z možem sta se odločila, da hčerki spoznata svoji biološki mami. To je res velik korak, ki priča o vaši veličini. Nadvse pogumno, tudi tvegano. Kako to, da ste se odločili za nekaj takšnega? Je bil ob tem prisoten strah?

To, da se bomo v Afriko vrnili, sva z možem vedela že ob prvem odhodu. Tam je del naše družine, s katero želimo ohranjati stike. Čakala sva le pravi trenutek oziroma pravo starost punc. Danes razumeta, kaj pomeni mamica, ki me je rodila, in mamica, ki skrbi zame. Niti za trenutek naju ni bilo strah, da ta odločitev ni prava. Punci sta svoji mami odlično sprejeli in obratno, kljub temu pa niti enkrat nista dajali občutka, kdo sta njuna starša in kje je njun dom.

Se je na koncu potovanje v domovino vaših deklet izkazalo za pravo odločitev? Boste še naprej ohranjali stike? Kako sta hčerki dojeli potovanje in srečanje? Je to za njiju zdaj, ko je preteklo nekaj tednov, že preteklost ali se spominjata tega dogodka?

Naša izkušnja je absolutno pozitivna. Stike ohranjamo še naprej, kot smo jih do zdaj. Dejstvo je, da sem bila v vmesnem času na obisku jaz trikrat in mož štirikrat. Razlog obiska je bila tudi naša pomoč Gvineji Bissau, ki jo s prijatelji izvajamo prek ustanove Toka Toka Zani, ki pomaga pri razvoju šolstva in v pediatrični kliniki.

Žani in Dilsi še vedno z veseljem pripovedujeta o svoji dogodivščini, vendar povsem spontano, evforija je bila prisotna dva dni po prihodu domov, potem pa je bilo vse po starem.

Sorodniki, prijatelji in odvetnik, ki nam je pomagal pri postopku, so bili izjemno veseli in počaščeni, da smo prišli z njima nazaj, punci pa veseli in spoštljivi do načina življenja, ki ga tam živijo.

Izkušnja za vse nas je bila čudovita, neprecenljiva in to potovanje je bilo prvo skupno, zagotovo pa ne zadnje.

Ključ do uspeha je v naših rokah … Kdo bi to bolje razumel kot vi, Maja? Lahko delite z našimi bralci vaš ključ do uspeha, tako poslovnega kot družinskega?

Slediti svojim sanjam, biti deloven in pošten do sebe in drugih!

