Samo danes izsledili 50 ilegalnih prebežnikov

Policisti so v zadnjem dnevu izsledili 50 tujcev zaradi nedovoljenega prehoda meje. Na območju Policijske uprave (PU) Koper so prijeli 36 oseb, od katerih jih je osem zaprosilo za mednarodno zaščito, ostale pa bodo po končanih postopkih vrnili hrvaškim varnostnim organom.

Na policijski postaji Ilirska Bistrica so obravnavali 28 tujcev, na policijski postaji Koper pet tujcev, na policijski postaji Kozina dva tujca, na policijski postaji Piran pa eno osebo. Koprski policisti sicer obravnavajo državljana Hrvaške in državljana Albanije tudi zaradi suma storitve kaznivega dejanja, so navedli na PU Koper.

Novomeški policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Drašiči, Gorenja Pirošica in Čedem izsledili in prijeli šest državljanov Alžirije, državljana Maroka in državljana Egipta. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni, so navedli na PU Novo mesto.

Na območju PU Maribor pa so prijeli pet državljanov Alžirije in državljana Maroka, ki so zaprosili za mednarodno zaščito in so jih odpeljali v Azilni dom v Ljubljano.