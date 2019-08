S premičnih odrov v globino padli štirje delavci

Policisti so na območju Ljubljane v sredo obravnavali dve delovni nesreči s hudimi telesnimi poškodbami. V obeh so s premičnega odra, ki se je prevrnil, v globino padli skupaj štirje delavci in se hudo poškodovali. Policisti za zdaj o nesrečah zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu.

Kot so danes sporočili z ljubljanske policijske uprave, so jih v sredo nekaj pred 11. uro obvestili, da sta dva delavca pri čiščenju žaluzij na objektu na Viču padla v globino štirih metrov s premičnega odra, ki se je prevrnil.

Z reševalnima voziloma so ju odpeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, kjer so ugotovili, da sta utrpela hude telesne poškodbe. O nesreči so obvestili tudi delovnega inšpektorja, ki je prišel na kraj.

Isti vzrok tudi za drugo nesrečo istega dne

O drugi nesreči so policiste obvestili okoli 17.40. Ugotovili so, da sta v Centru dva delavca, ki sta v telovadnici nameščala zaščitno mrežo za žoge, padla v globino okoli pet metrov. Delala sta na premičnem odru, ki se je prevrnil.

Oba so odpeljali v UKC Ljubljana, kjer so ugotovili, da sta utrpela hude telesne poškodbe. O nesreči so obvestili tudi delovnega inšpektorja, ki ni prišel na kraj, so še dodali na policiji.