Roparja zlatarne v Ljubljani zvezala prodajalko in pobegnila

Policisti so bili malo po 9. uri obveščeni o ropu v eni izmed trgovin z nakitom na območju središča Ljubljane. Po do zdaj zbranih obvestilih sta v prodajalno vstopila storilca, zagrozila uslužbenki, eden izmed njiju pa je grožnje podkrepil s pištolo. Uslužbenko sta zvezala, iz prodajalne odtujila nakit in gotovino ter s kraja peš zbežala v predel stare Ljubljane. Po prvih podatkih v dogodku ni bil nihče poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Šlo je za poslovalnico Zlatarne Celje.

Prvi storilec je bil star okoli 50 let, visok, sivih las, oblečen v črn plašč, zelen črtast pulover, temne hlače, nosil je črno kapo. Drugi storilec pa je bil star okoli 30 let, visok okoli 180 centimetrov, črnih kratko pristriženih las, oblečen v tanjšo bundo temnomodre barve, črne hlače s čepico na glavi, obut v črne superge, nosil je potovalni kovček svetlomodre barve.

Na kraj je bilo napotenih več patrulj, ki izvajajo aktivnosti glede iskanja osumljencev ter nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka, so še sporočili policisti.