Revija Pil: Diskriminaciji smo odločeni narediti konec

Priljubljena najstniška revija Pil je leto 2020 začela z naslovnico, na kateri je bralce med drugim spraševala: "So ti všeč fantje ali punce?" Zaradi tega se je na revijo zgrnil val kritik, groženj in žaljivk urednice. Uredništvu so očitali agitiranje gibanja LGBT in bili zgroženi, češ da propagirajo dejstvo, da imata dva moška lahko otroka.

"O tem v članku sploh nismo govorili. Govorili smo o ljubezni, ki ne pozna ovir in je zato vsaka oblika ljubezni legitimna," je za Siol že v torek povedala urednica Pila Jana Zirkelbach. Podrobneje v članku "Sporna" naslovnica Pila ujezila starše: To je pedofilija.

"Nič nimam proti istospolno usmerjenim, vendar ..."

Včeraj pa se je uredništvo revije odzvalo še na svojem profilu na Facebooku. Kot so zapisali, na uredništvo sem ter tja priroma kakšno jezno pisemce, v katerem piše "nič nimam proti istospolno usmerjenim, vendar vaši članki so pa res svinjarija!".

"Naj pojasnimo, da naši članki, ki sicer omenjajo spolno usmerjenost precej redko, vselej zagovarjajo enakopravno obravnavo ljudi, ne glede na vero, raso, narodnost ali spolno usmerjenost. Gre za osnove civilizirane družbe," pravijo.

"Tretje možnosti ni!"

"Diskriminacija ljudi na podlagi neke lastnosti, ki ni všeč večini, ima dolgo in kruto zgodovino. V Pilu smo odločeni temu narediti konec, zato gradimo družbo sprejemanja, ljubezni in strpnosti. Vsem, ki si želijo, da bi Pil postal revija nestrpnosti, pa se zahvaljujemo za medijsko pozornost zadnjih tednov," so še dodali.

Tekst so objavili skupaj s sliko, na kateri piše: Revija Pil zagovarja enakopravnost. Kdor je proti enakopravnosti, zagovarja diskriminacijo. Tretje možnosti ni!

Več o dogajanju v zvezi z naslovnico Pila, ki dviguje prah, pa danes v oddaji Planet 18 ob 17.55 na Planetu.