Rdeči noski delajo cirkus

Marca 2018 so Rdeči noski s programom Delamo cirkus ob pokroviteljstvu podjetja Elektro energija obiskali tudi varovance CUDV Vipava, kjer je začetek pomladi obeležila predstava CIRKUS CIRIUS.

Učenci in učiteljice OŠPP-nis so takole opisali dogajanje:

"V Cirusu Vipava so nas obiskali Rdeči noski. To ni bil samo enkratni dogodek, ampak je obisk trajal kar štiri dni. Tokrat smo imeli z njimi čast sodelovati učenci in učiteljice oddelkov Osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom (OŠPP-nis). Teden je v družbi klovnov Ifigenije, Tineta in Dodota minil skoraj prej, kot se je začel.

Kaj se je dogajalo?

Na vsakodnevnih delavnicah smo se naučili novih cirkuških veščin: vrtenja krožnikov na palici, plesa s trakovi in rutkami, odpeljali smo se z letečimi krožniki, predstavili vesoljsko ladjo, igrali na vesoljske cevi … Predvsem pa smo se veliko smejali. Dnevi so tekli neznansko hitro. Smeh je postajal vedno bolj nalezljiv. Četrtek pa je bil dan, ko smo na predstavi pokazali znanje novih cirkuških veščin in s ponosom odstrli zavese Cirkusa Ciriusa.

Med gledalci so bili tudi starši nekaterih nastopajočih otrok. Predstava je požela bučen aplavz. Smeh se je razlezel in okužil vse, tako nastopajoče kot gledalce. Zadovoljstvo je bilo neizmerljivo. V srčkih pa je ostal topel in lep spomin na vas. Hvala, Rdeči noski."

Po predstavi so učenci strnili nekaj vtisov o druženju z Rdečimi noski.

Kako je bilo, ko so nas obiskali Rdeči noski?

Bilo mi je lepo, ker smo plesali in sem nastopala.

Bilo mi je odlično, super, lepo.

Zakaj ti je bilo všeč? Kaj je bilo tako posebnega?

Smešni klovni, veliko smo se igrali …

Kdo nas je obiskal?

Klovni in klovnesa, ki je bila Eva Škofič Maurer.

Fifi, Dodo, Tine.

Ali si jih že kdaj videl, si o njih kaj slišal, vedel?

Pri pouku smo delali plakat in si pogledali o njih različne posnetke.

Videl sem jih že na Pediatrični kliniki.

Kakšni so se ti zdeli?

Zabavni, smešni in pozitivni.

Najprej je bilo dolgočasno, potem pa je bilo super smešno.

Bili so lepi in veseli.

Kaj so te novega naučili?

Naučila sem se vrtenja traku.

Naučil sem se vrteti krožnike na palici in žonglirati.

Vrteti krožnike, podajati rutke, plesati v vesoljskem disku.

Vrteti krožnike, plesati s trakovi, igrati na vesoljske cevi.

Katera cirkuška veščina se ti je zdela najtežja?

Vrteči krožniki na palici.

Najtežje je bilo nastopati pred občinstvom.

Katera cirkuška veščina se ti je zdela najlažja?

Vrtenje traku.

Vrtenje krožnika na prstu.

Ples s trakovi.

S katero točko si se predstavil na predstavi?

Z vesoljskimi trakovi s pesmijo Hotel Transilvanija.

Vrtel sem krožnike na palici po melodiji pesmi Time Leaps.

Z letečimi krožniki.

Opiši svoj kostum.

Jaz sem imela krilo, porisana sem bila kot klovn.

Nosil sem temnorjav plašč, klobuk, narisane sem imel brke.

Ogrinjalo in klobuk.

Klobuk, jopič.

Opiši, kako je bil videti tvoj prvi cirkuški nastop.

Gledalci so se smejali, ploskali in navijali, nisem se bala.

Gledalci so bili nasmejani, navdušeno so ploskali. Bilo je super. Pri nastopu nisem imel treme.

Bilo je veliko gledalcev in bili so veseli.

Kateri od klovnov ti je bil najbolj všeč?

Vsi so mi bili všeč.

Fifi, Fifi, Fifi, Dodo in Tine.

Fifi, Dodo, Tine, Tine, Tine …

Všeč mi je bil Dodo.

Zakaj?

Ker so bili smešni in zabavni.

Kateri je bil najbolj smešen?

Vsi klovni so bili smešni.

Dodo in Tine.

Dodo, Dodo, Dodo, Tine, Tine, Tine, Fifi, Fifi, Fifi,

Tine.

Najbolj neroden?

Dodo in Fifi.

Fifi, Fifi, Fifi, Fifi, Fifi, Fifi, Fifi, Fifi.

Tine, Tine, Tine, Tine.

Tine.

Kakšne so bile tvoje dozdajšnje predstave o klovnih?

Da so zabavni.

Zlobni, grozljivi, z motorno žago in kladivom.

Strašljivi, čudni, s sekiro in motorno žago.

Veseli, prijazni.

Kakšni so se ti zdeli Rdeči noski?

Zabavni, smešni in kulski.

Rdeči noski so bili prijazni, nasmejani in lepi.

Lepi in zabavni.

Zabavni in nasmejani.



Kakšno je tvoje sporočilo Rdečim noskom?

Tinetu želim ljubezni, Dodotu in Fifi lep pozdrav. Želim si, da bi bila z vami. Fifi, bila si zelo smešna,

jaz bi bila s tabo DUB, DUB.

Tine, kako si se mogel tako slačiti! To je bilo zabavno.

Dodo, lep pozdrav, še naprej bodi tako smešen.

Želim si, da bi prišli k nam še prihodnje leto. Fino bi bilo, če bi prinesli monocikel za Dodota. Fifi pa naj prinese lokmobile. Tine pa, da bi naredil novo točko z vlakom.

Želim si, da bi še kdaj prišli v Vipavo in Ilirsko Bistrico, da bi še naprej dobro nastopali.

Želim si, da bi nas še kaj novega naučili.

L. je povedal: Nastopal sem v plesni točki. Plesal sem v vesoljskem disku. Z mano je plesal klovn Tine. Na koncu plesa sva bila oba zelo utrujena.

Všeč mi je bil klovn Dodo. Delal je smešnice. Menjaval je muziko in nagajal Tinetu.

Bilo mi je lepo tudi v točki z R. On je moj prijatelj. V tej točki sem metal in lovil rutke.

Sošolka T. je vrtela trak.

Na koncu smo vsi skupaj plesali. Moj tata ni prišel na plesišče. Čisto na koncu je bil žur s pokovko in sokom.

Pozdravljam Rdeče noske in si želim, da še kdaj pridejo v našo šolo.

T. je povedala: Meni je bil všeč klovn Tine, ker je bil smešen. Fifi in Dodo sta mu nagajala. Všeč mi je bila glasna muzika, Dodota so pa ušesa bolela.

J. je povedal: Meni je bil najbolj všeč Tine. Rad sem plesal. Vsi so bili smešni.

R. je povedal: Meni je bila najbolj všeč točka od J., ko je vrtel vesoljske rože.

K. je povedala: Ko so bili pri nas Rdeči noski, smo se veliko smejali. Bilo je fino.

Učenci in učiteljice OŠPP-nis

Projekt Delamo cirkus so v okviru mednarodne organizacije RNI (Red Noses International) razvili

bolnišnični klovni na Češkem. Zaradi koristnosti projekta smo se ga odločili "posvojiti" tudi v Sloveniji. Vodje delavnice so klovni društva Rdeči noski, ki z otroki, osebjem in starši (kjer so prisotni) delijo svoje znanje in skozi klovnsko igro zgradijo vzdušje zaupanja, nežnosti in veselja. Udeleženci pridobijo nova znanja, se povežejo ter najdejo nove načine pristopa k okoliščinam, v katerih se znajdejo.



Otroci in mladostniki se pod vodstvom klovnov v obdobju enega tedna naučijo preprostih čarovnij, žonglerskih spretnosti in nastopanja, pripravijo kostume, izberejo glasbo, zvadijo nastop ter teden končajo z Najboljšo cirkuško predstavo na svetu, na katero povabijo prijatelje, osebje in starše.



Sodelovanje v cirkuški šoli in predstavi otrokom in mladostnikom ne pomeni le pridobitve novih znanj in izkušenj, temveč predvsem navezovanje stikov, ustvarjanje in sodelovanje, to pa daje vsem udeležencem močno motivacijo. Ves proces do nastanka cirkuške predstave krepi samozavest, pozitivno vpliva na samopodobo ter vzbuja ponos in pogum.



Klovni, ki vodijo delavnico, se pred začetkom programa posvetujejo z ekipo zdravstvene ali specialistične ustanove, v kateri bo program potekal. Pogovorijo se o vsakem udeležencu in okvirno spoznajo njegove psihofizične sposobnosti in socialne potrebe.



Projekt Delamo cirkus je za ustanovo oziroma oddelek, kjer poteka, brezplačen. Pri tem cirkusu zagotovo ni besede "moraš", saj tu zvezde žarijo zaradi navdušenja nad procesom in ne zaradi tega, ker so izpilile veščino do popolnosti.