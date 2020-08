Različni odzivi politike na namero Italije glede okrepitve nadzora na meji s Slovenijo

Notranje ministrstvo je v sredini izjavi za STA pozdravilo namero Italije, da okrepi nadzor na meji s Slovenijo z dodatnim kontingentom vojakov, predvsem za zajezitev nezakonitih migracij. "Vsak dodaten ukrep na posamezni meji je dobrodošel, saj lahko zniža privlačnost posamezne smeri nezakonitega priseljevanja," so navedli. Kot so zapisali v odgovoru, napoved Italije poznajo. To je bila ena od tem pogovora med ministroma za notranje zadeve Slovenije in Italije v zvezi s povečanim trendom nezakonitega priseljevanja po t. i. zahodnobalkanski poti.

Na ministrstvu so še navedli, da sta se policiji obeh držav začeli dogovarjati o ponovni vzpostavitvi delovanja mešanih patrulj na skupni meji, ki so jih začasno prenehali izvajati zaradi pandemije novega koronavirusa. Slednje je na Twitterju danes pozdravil predsednik LMŠ Marjan Šarec in navedel, da je to nadaljevanje njihove politike oz. vlade pod njegovim vodstvom.

Na novico glede namere Italije pa se je na Twitterju odzval v sredo. "Mar ni bilo s strani SDS rečeno, da bo z njimi na oblasti meja neprodušno zaprta? In še, da Italija krepi nadzor, ker nam ne zaupa? Očitno so sposobni metalci bumeranga," je ugotavljal.

Predsednik vlade Janez Janša pa je v sredo na Twitterju spomnil na ravnanje opozicije. "Potem ko je vlada že dvakrat predlagala, da DZ z zahtevano dvotretjinsko večino omogoči Slovenski vojski (SV) nadzor meje, stranki LMŠ in SD pa sta predlog zavrnili, danes pametujejo o stanju na meji, za katerega so s svojim nedržavniškim ravnanjem soodgovorne," je navedel.

Aktivacija 37.a člena

Vlada je namreč pred meseci državnemu zboru predlagala sprejetje sklepa o aktivaciji 37.a člena zakona o obrambi, ki bi vojski na meji dodelil dodatna pooblastila, a predlog že na matičnem odboru DZ ni prejel potrebne dvotretjinske večine. Poslanke in poslanci so z obravnavo vladnega predloga končali konec maja.

Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo pa je 8. julija ob obravnavi poročila policije o nezakonitih prehodih slovensko-hrvaške meje vladi priporočil, naj ponovno predlaga aktivacijo 37. a člena zakona o obrambi.

Foto: STA Za ponoven poskus aktivacije tega člena se je danes zavzel prvak SNS Zmago Jelinčič. Namero Italije, da okrepi nadzor na meji s Slovenijo z dodatnim kontingentom vojakov, jemlje kot nezaupanje italijanske države do naših državnih organov, "ki na žalost zaradi levičarske nepripravljenosti zapirati mejo s Hrvaško omogočajo prehod migrantov iz Slovenije v Italijo". "Če bi v DZ potrdili 37.a člen zakona obrambi, Italija zagotovo ne bi pošiljala svojih vojakov na mejo. Tako pa samo dokazujemo, da zaradi ljubezni levičarjev do migrantov tudi v Evropi izgubljamo zaupanje," je za STA dejal Jelinčič.

Vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec je za STA navedel, da je patruljiranje na notranjih mejah v schengenskem območju seveda vprašljivo, pri sosedi pa se po njegovem mnenju žal ni mogoče izogniti niti zgodovinskemu stališču do 'vzhodne meje'. "Kakor koli, gre za pretiran ukrep, ki ruši evropsko idejo in predvsem škodi sožitju med prebivalci ob meji," je prepričan Vatovec, piše STA.

Oblasti v Furlaniji - Julijski krajini pozvale k "hitremu in ciljnemu ukrepanju"

V SAB menijo, da dodatno varovanje notranje schengenske meje med Slovenijo in Italijo kaže na nezaupanje Italije v slovensko vlado, da uspešno varuje zunanjo schengensko mejo s Hrvaško. "Zanimivo je, da je sedanja vlada v času, ko so bili njeni predstavniki v opoziciji, obljubljala neprodušno zaprto mejo med Slovenijo in Hrvaško. V SAB se zavzemamo za odprte notranje schengenske meje in prost pretok brez kontrole. Seveda pa mora tudi EU zagotoviti, da bo učinkovito varovano celotno schengensko območje," so navedli za STA.

Glede rešitev za zavarovanje meje pa so navedli, da že zdaj lahko SV skladno z zakonom pomaga policiji pri varovanju meje, a deluje pod poveljstvom policije. V SD, SMC, NSi in DeSUS se za STA za zdaj še niso odzvali.

Oblasti v Furlaniji - Julijski krajini so v pismu italijanski vladi prejšnji teden pozvale k "hitremu in ciljnemu ukrepanju", s katerim bi ustavili prehajanje migrantov iz Slovenije v Italijo. Njihovo število naj bi se namreč v zadnjih tednih močno povečalo, FJK pa v zvezi s tem skrbi zlasti morebitno širjenje novega koronavirusa, še navaja STA.