Razkriti so prejemniki najprestižnejše nagrade izbora slovenskih kupcev in uporabnikov za leto 2025

Vsako leto z nestrpnostjo pričakujemo trenutek, ko se razkrijejo prejemniki najprestižnejših nagrad, ki priznavajo odličnost med slovenskimi znamkami in trgovinami. Letos ni izjema! Že 14. leto zapored s ponosom predstavljamo zmagovalce nagrad IZBRAN PRODUKT LETA, IZBRANA ZNAMKA ZAUPANJA LETA in IZBRANA TRGOVINA LETA 2025. Te nagrade, del največje globalne študije produktov, so plod temeljite in neodvisne raziskave, ki jo je izvedla raziskovalna hiša Treetz pod metodološkim nadzorom podjetja Deloitte.

Neodvisna in popolnoma transparentna raziskava, izvedena v skladu z globalnimi standardi ESOMAR, v kateri je sodelovalo dva tisoč slovenskih potrošnikov, je razkrila, katera imena se ponašajo z vrhunsko kakovostjo, inovativnostjo in zaupanjem. Zmagovalci niso samo izstopali v svojih kategorijah, temveč postavljajo nove standarde odličnosti. Njihova zavezanost vrhunskosti in inovativnosti je tako zasluženo prepoznana in nagrajena.

Svečana podelitev v Grand Plaza hotelu, ki jo je humorno povezoval priljubljeni Peter Poles in glasbeno obogatil DJ Bucy, je bila prava proslava dosežkov. Dogodek je bil edinstvena priložnost za druženje in povezovanje med vodilnimi podjetji ter izmenjavo mnenj in priložnosti za sodelovanje, kar še dodatno utrjuje zavezanost vseh prisotnih zagotavljanju vrhunske kakovosti in inovacij na slovenskem trgu.

Dogodek je razkril način raziskave in načrte za prihodnost znamke pečatov ter ponudil tudi vpogled v ustvarjalen način razmišljanja ter pogleda na svet s humorjem in več zavzetosti, ki ga je predstavila predavateljica leta mag. Nastja Mulej.

Pridružite se poti vrhunskih dosežkov in sprejmite izziv, da odkrijete, zakaj so ti zmagovalci postali sinonim za zaupanje in kakovost v letu 2025!

Letos so nagrade prejeli:

IZBRAN PRODUKT LETA 2025 O`plant muesli za energičen začetek dneva – PODRAVKA Najmočnejši Actimel doslej, Actimel+ 3in1 – DANONE Vsestranska večnamenska krpa Vileda Actifibre Soft – VILEDA Senzacija za sladkosnede LEONE sladoledni lonci – INCOM AL!VE proteinski namazi brez dodanega sladkorja – INCOM Novi PaloMAX toaletni papir novih razsežnosti – PALOMA Mobilna aplikacija Petrol GO – PETROL Kava Na poti pripravljena iz sveže mlete kave – PETROL Dnevno pripravljeni izdelki Fresh – PETROL Družina goriv Q Max – PETROL

IZBRANA ZNAMKA ZAUPANJA LETA 2025 Relax turizem d.d. z dolgoletno tradicijo organizacije počitnic Podjetje i-Vent, ki že 15 let postavlja standarde na področju prezračevanja Portal Last-minute.si za preverjanje cen v realnem času in rezervacijo potovanj

IZBRANA TRGOVINA LETA 2025 ZAVAS prodajalne in spletna trgovina z osebno varovalno in zaščitno opremo Trgovine BABY CENTER s široko paleto izdelkov za nosečnice, dojenčke in otroke

IZBRAN PRODUKT TRGOVSKIH ZNAMK LETA 2025 Gumijasti bonboni mango - dolciando – EUROSPIN Kmečka suha klobasa, Meat Apetit – EUROSPIN Sadni tekoči jogurt z 1,1 % m. m., jagoda, Land – EUROSPIN Radler grenivka, 2,0 VOL. %, Best Bräu – EUROSPIN Kozji sir IGP, rezine, Land – EUROSPIN Čistilo s kisom v razpršilu, Dexal – EUROSPIN Piščančje safalade, Töbias – EUROSPIN Zviti polži, Tre Mulini – EUROSPIN Instant testenine s piščancem, Tre Mulini – EUROSPIN BIO mandljev napitek - Amo Essere Bio – EUROSPIN

"Naša priznanja – pečati so priznanje in simbol vrhunske kakovosti, inovativnosti in predanosti potrebam potrošnikov. Naši pečati so sinonim za zaupanje med potrošniki in proizvajalci. Ponosni smo, da lahko s svojo neodvisno metodologijo prepoznamo in nagradimo najboljše na trgu ter ponujamo slovenskim uporabnikom kažipot do najbolj izstopajočih. Hkrati pa izjemno veseli za vse udeležence, ki so s svojimi prizadevanji pripomogli k boljšemu trgu in izkušnjam potrošnikov v Sloveniji." pravi Gregor Gorenc, direktor podjetja, ki vodi izbor (Product of the Year Award) v regiji.

Za celoten seznam zmagovalcev in podrobnosti o raziskavi obiščite produktleta.si.

