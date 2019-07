Razbili balkansko mrežo mednarodnih tihotapcev kokaina

V mednarodni kriminalistični operaciji Familia, ki je potekala v Evropi, Aziji in Latinski Ameriki, so razbili kriminalno mrežo na Balkanu, ki jo sumijo obsežne trgovine s kokainom z zasebnimi letali iz Latinske Amerike v Evropo. Prijeli so 16 osumljencev in zasegli več kot tono kokaina ter dva milijona evrov gotovine, je sporočil Europol.

Preiskavo so v začetku lanskega leta začeli na pobudo Hrvaške, v njej pa so od začetka na omenjenih treh celinah sodelovale agencije, kot so Europol, Frontex ter ameriška DEA. Sodelovali so tudi belgijski in švicarski organi pregona ter agencija Eurojust in hrvaško državno tožilstvo, je zapisano na spletni strani Europola.

Sodelovali so tudi policisti iz Srbije, Češke, Hongkonga, Francije, Italije in Slovenije. Slovenska kriminalistična policija je v sodelovanju s specializiranim državnim tožilstvom izvedla hišno preiskavo in aktivno izvajala prikrite preiskovalne ukrepe zoper člane organizirane kriminalne združbe, so za STA pojasnili na policijski upravi Ljubljana.

Zasegli več kot tono kokaina

V operaciji so prijeli 16 osumljencev, od tega 11 v Evropi - pet na Hrvaškem ter na Češkem, v Srbiji in Švici - ter pet v Hongkongu. Enega od vodij kriminalne združbe, 60-letnega Črnogorca, so prijeli v Švici v tesnem sodelovanju s Francijo, ko je usklajeval prevoz 600 kilogramov kokaina z zasebnim letalom. Drugega visokega člana mreže so prijeli na Hrvaškem.

Zasegli so več kot tono kokaina - 600 kilogramov v Švici in 421 kilogramov v Hongkongu, kamor so kokain iz Latinske Amerike tihotapili z ladjami. Na Hrvaškem in Češkem ter v Srbiji, Sloveniji in Švici so zasegli dva milijona evrov gotovine in za več kot milijon evrov luksuznih predmetov, kot so avtomobili in ure, navaja Europol v sporočilu za javnost.