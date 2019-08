Radeče: moški ukradel avto z otrokom v otroškem sedežu

31-letnica se je v četrtek z osebnim vozilom pripeljala na bencinski servis v Radečah. Ko je vstopila v prostore servisa, se je za volan njenega vozila, v katerem sta zadaj sedela dva otroka, usedel moški in začel brskati po oškodovankini torbici, so sporočili s PU Celje. Ko ga je lastnica zalotila, je pobegnil z otrokom na otroškem sedežu. Policisti so ga prijeli enajst kilometrov od bencinske črpalke.

Vozničina hčerka je pobegnila iz vozila in stekla v prostore servisa. Mlajši bratec je ostal v vozilu. Ko je ženska pritekla do vozila in se postavila predenj, da bi moškemu preprečila vožnjo, je ta spravil vozilo v pogon in se z otrokom, pripetim v otroškem sedežu, odpeljal v smeri Zidanega Mosta, so še sporočili policisti.

S sprednjim delom vozila je trčil v lastnico vozila, ki mu je poskusila preprečiti vožnjo, nato pa jo je nekaj časa, medtem ko se je oklepala vozila, še vlekel za seboj. Policisti so ga ustavili v Rimskih Toplicah, približno enajst kilometrov od bencinske črpalke, in mu odvzeli prostost.

Med vožnjo je povzročil še prometno nesrečo, v kateri na srečo ni bil nihče poškodovan. 53-letnega moškega, doma z območja Zidanega Mosta, bodo policisti kazensko ovadili zaradi sumov storitve kaznivih dejanj roparska tatvina, povzročitev lažje telesne poškodbe in odvzem mladoletne osebe.