Poostreno nadzirali plovila na Ptujskem jezeru #video

Policija je danes na Ptujskem jezeru izvedla poostren nadzor plovil, članov posadk, prevoz oseb in blaga ter izvajanje plovnega režima. S tem so javnost spomnili, da policisti izvajajo tudi naloge in ukrepe, povezane z varnostjo plovbe po celinskih vodah.

Video: Planet TV

Kot je ob tem povedal pomočnik komandirja ptujske policijske postaje Andrej Karba, tako kot na cesti, tudi na celinskih vodah veljajo pravila, ki določajo kako, kje in kdaj lahko poteka plovba.

Policisti na tem področju sicer ne beležijo hujše problematike, na seznamu najpogostejših kršitev pa je predvsem upravljanje čolna brez veljavnega potrdila o opravljenem preizkusu znanja za upravljanje čolna ali potrdila o usposobljenosti za voditelja čolna.

Prav tako so med prekrški upravljanje plovila pod vplivom alkohola ter plovba izven določenih con in časa. Dogaja se, da čolni niso vpisani v register ali pa upravljavci čolna nimajo sklenjene pogodbe o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki jo z uporabo povzročijo tretjim osebam.

Kakšen izpit je potreben?

Za upravljanje s čolnom ali vodnim skuterjem je potrebno potrdilo o opravljenem preizkusu, kar velja za čolne do 7,35 kilovatov in sedmih metrov dolžine ali pa potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, ki je potreben pri močnejših in daljših čolnih.

Ob tem policisti preverjajo tudi obvezno opremo, med katero sodijo sidro ali drugo sredstvo za sidranje, dve ustrezni vesli pri manjših čolnih, vedro z zajemalko oziroma vodno črpalko ter luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju.

Ptujska policija za nadzor na celinskih vodah od leta 2016 uporablja 5,2 metra dolg patruljno-reševalni čoln z vodoodpornim trupom iz aluminija in napihljivimi zračnimi komorami, ki so ga poimenovali Piton. Ta je namenjen tudi za pomoč pri reševanju okolja, ljudi in premoženja, ter za iskalne akcije.

"Ker so naravne vode privlačne tudi za kopanje in druge športne aktivnosti, opozarjamo, da kopanje ali rekreacija ni varno povsod. Divja kopališča so namreč brez upravljavcev in reševalcev iz vode, ki skrbijo za varnost in nudijo prvo pomoč, zato se tam kopamo na lastno odgovornost," pravi Karba.

