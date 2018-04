Psička, ki jo je iskala vsa Slovenija, spet doma

Prejšnji ponedeljek je višavska terierka Miša izginila izpred domače hiše na Galjevici v ljubljanskem Rudniku. Kljub telefonski številki, ki je bila zapisana na ovratnici, do včeraj ni bilo o njej ne duha ne sluha. Zaradi neizmerne ljubezni, ki jo družina goji do psičke, je najditelju ponudila tudi 1.500 evrov denarne nagrade.

Miša ni navadna psička, ampak ima poslanstvo

V okviru iskalne akcije Miše je bila ustanovljena tudi spletna stran misa.si, kjer so bile objavljene vse tekoče informacije in pobude za iskanje. Čeprav se je marsikomu zdela tako intenzivna iskalna akcija psičke "pretirana", za tem stoji posebna zgodba. Avtorji spletne strani so pojasnili zgodbo družine Golob in razložili, zakaj je Miša tako posebna psička.

Njihova hči Živa je namreč otrok s posebnimi potrebami, kljub temu pa je družina Golob ena bolj "dobrovoljnih, upajočih v dobro, empatičnih in dobrih ljudi". Miša Živi, ki se zaveda svojega stanja, vliva voljo do življenja in je postala pasja ljubezen vse družine. "Živo je Miša spremljala vsepovsod in je bila njena mala bela sreča. Zato ta nesrečni dogodek boli njih in nas, ki jih poznamo," so zapisali.

Konec dober, vse dobro

Iskanju Miše so se na družbenih omrežjih pridružili številni posamezniki, prav tako pa so družini pri iskanju pomagala tudi razna društva in mediji. Po več kot tednu dni skrbi in intenzivnega iskanja se danes iskalna akcija srečno končuje. Miša je namreč spet v objemu svoje Žive in celotne družine Golob.