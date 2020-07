Prva polovica tedna bo še sončna, nato sledi poslabšanje #animacija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do srede nas bo še naprej razveseljevalo sončno vreme.

Podrobnejšo vremensko napoved preberite na vreme.siol.net.

Današnji ponedeljek bo sončen, le v gorah je popoldne mogoča kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 stopinj, najvišje dnevne pa od 29 do 34 stopinj Celzija, piše na spletni strani agencije za okolje (Arso).

Temperature po Evropi:

V sredo bo večji del dneva še sončno in vroče, popoldne pa bodo predvsem v severni polovici države začele nastajati nevihte. Krajevne padavine bodo mogoče tudi še v noči na četrtek. V četrtek bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bo še mogoča kakšna ploha, še napovedujejo vremenoslovci.

Padavinska slika: