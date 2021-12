Nasprotniki ukrepov proti epidemiji povzročili nemire. Pridržali več oseb.

Shod je sprva potekal mirno, a ko so policisti protestnike pozvali, naj zapustijo ograjeno območje Trga republike, nekateri tega niso upoštevali in so se začeli s policisti prerivati.

Policija nadzorovala dogajanje

Pred poslopjem parlamenta je bilo ves čas prisotno večje število policistov. Pri varovanju poslopja parlamenta so sodelovale posebne policijske enote in policijska konjenica, opaziti pa je bilo tudi policijsko vozilo za videonadzor dogajanja, ki ga je policija že večkrat uporabila na protestnih shodih.

Med protestniki je bil tudi predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović, ki je letošnjo jesen večkrat pozivala k udeležbi na sredinih protestih, kjer so se dogajali tudi izgredi. Resni.ca je na Facebooku tudi tokrat pozivala k udeležbi na protestnem shodu.

Šli so tudi pred ustavno sodišče

Del protestnikov se je sprehodil do ustavnega sodišča, kjer so se znova začeli prerivati s policisti. Nato so se udeleženci shoda po Celovški cesti odpravili do Prešernovega trga, kjer so se za krajši čas ustavili pred stavbo Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ves čas poti po ulicah Ljubljane je protestnike spremljalo veliko število policistov.

Večji del protestnikov se je nato razšel, manjši del pa se je ponovno odpravil pred poslopje državnega zbora, kjer še vedno nasprotujejo novemu interventnemu zakonu. Kot je razvidno iz dogajanja, je policija med shodom pridržala več oseb.

DZ na izredni seji obravnava predlog desetega protikoronskega zakona (PKP10), ki prinaša za najmanj 180 milijonov evrov dodatnih ukrepov.



Predlog zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19 med drugim predvideva enkraten solidarnostni dodatek za upokojence s pokojninami do 714 evrov, kmete brez pokojnin v starosti nad 65 let, invalide in vojne veterane, pa tudi mesečni dodatek za pripadnike sil za zaščito in reševanje ter za dijake in študente, ki pomagajo pri oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih ustanovah. Podaljšuje tudi lanske turistične bone, in sicer do konca junija 2022.



Poleg tega v dopolnjeni obliki, ki jo je minuli teden potrdil odbor za finance, prinaša začasno zvišanje najvišjega plačnega razreda za zdravnike in zobozdravnike s 57. na 63. plačni razred.