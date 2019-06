Še bolj bo vroče, kot je bilo v soboto in nedeljo

"Vročinski val v večjem delu Slovenije, predvsem v nižinah določimo takrat, ko so tri dni zapored povprečne temperature zraka nad 24 stopinj Celzija, na primorskem ta prag sega do 26 stopinj Celzija. V višjih legah, kjer nadmorska višina presega 500 metrov pa nad 22 stopinj Celzija," pojasnjuje klimatolog Gregor Vertačnik.

Vročinski val bo trajal do naslednjega tedna, vrhunec v petek in soboto

Ker se bodo v teh dneh temperature zraka krepko povzdignile nad 30 stopinj Celzija, bomo tako letos prvič deležni vročinskega vala. "Zaenkrat kaže, da bo višek vročinskega vala proti koncu tedna, predvsem v petek in soboto.

Kljub temu, da bo v nedeljo nekoliko hladneje bodo temperature še vedno ustrezale razmeram vročinskega vala, bo pa začetek naslednjega tedna v znamenju nestabilnega vremena, saj se bodo temperature spustile pod 30 stopinj Celzija in takrat bo vročinskega vala po vsej verjetnosti konec," še dodaja Vertačnik.

Soparen zrak bo blažil veter

Danes bo večinoma sončno, dnevne temperature se bodo dvignile nad 30 stopinj Celzija, vročina se bo stopnjevala tudi v prihodnjih dneh, pojasnjuje Blaž Šter. V ponedeljkovem jutru smo po Sloveniji izmerili temperature od 14 do 20 stopinj Celzija, živo srebro se bo v popoldanskih urah povzdignilo tudi do 33 stopinj Celzija. Visoke temperature bo spremljal tudi soparen zrak, vročino bo nekoliko ublažil šibak veter vzhodne do južne smeri, dodaja.

Čeprav bo danes ponekod tudi več oblačnosti, pa padavin ni pričakovati, le v hribovitem svetu lahko nastane kakšna vročinska nevihta. "Nad hribi lahko nastane kakšna krajevna nevihta in pa v severnem delu Slovenije v gorskem svetu," pravi meteorolog.

Vročinski val bodo jutri za kratek čas prekinile nevihte

"Jutri lahko vročinski val po državi prekine tudi kakšna vročinska nevihta. Za zdaj kaže, da bi se padavinam lahko izognili le na Primorskem," pravi Šter. Torkovo jutro bo po večini Slovenije pretežno jasno, sredi dneva in popoldne se bo oblačnost nekoliko povečala, sledile ji bodo krajevne nevihte.

Podobno kot danes bodo jutranje temperature od 14 do 20 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa od 27 do 33 stopinj Celzija, razlaga meteorolog. Kot pojasnjuje, bo tudi torek zelo soparen.

Od srede do sobote suho, v nedeljo ohladitev

V sredo bo vreme zelo suho. Jutranje temperature se bodo gibale okoli 20 stopinj Celzija, popoldne pa se bodo temperature dvignile do 34 stopinj Celzija. "Soparnosti ni pričakovati, saj bo nad državo prišel dotok suhega zraka. Pihal bo lahko jugozahodni veter," razlaga meteorolog.

"Od srede pa vse do sobote bo vreme suho, vročinski val bo v polnem zamahu, počasi pa ga bo konec že v nedeljo, ko prihaja manjša osvežitev. Trenutno ne moremo napovedati, kako bo s padavinami, za zdaj vemo le, da so najverjetnejše v krajih po nižinah. Živo srebro se bo spustilo pod 30 stopinj Celzija," pojasnjuje Šter in dodaja, da bo sredi tedna bolj jasno, kako se bodo padavine v nedeljo premikale in kako močne bodo.

Bo letošnje poletje bolj vroče od lanskega?

"Glede na to, da smo šele v začetku junija težko napovedujemo kakšno bo vreme julija in avgusta. Začelo se je sicer zelo toplo in junij utegne biti med najtoplejšimi meseci do sedaj, vendar bo za bolj zanesljive napovedi potrebno počakati še vsaj do 20. junija. Zaenkrat pa kaže, vsaj po temperaturah, da bo nad dolgoletnim povprečjem," razlaga klimatolog Vertačnik.

Ker bo vročinski val svoj vrhunec dosegel prav konec tedna, boste lahko vikend izkoristili za izlet na morje. "Temperatura morja v jutranjih urah je v teh dneh običajno malo nad 20 stopinj Celzija, čez dan pa vse tam do večera se morje segreje do 24-25 stopinj Celzija," za konec pravi Vertačnik.