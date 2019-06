Primorska avtocesta pri Kozini zaprta v obe smeri

Na omenjenem odseku avtoceste je trenutno zastoj v smeri proti Ljubljani dolg približno dva kilometra, v smeri proti Kopru pa en kilometer, so pojasnili na Prometno-informacijskem centru. Trenutno se potovalni čas v obe smeri podaljša za približno pol ure. Prometna nesreča se je sicer zgodila ravno v delovni zapori. Promet je preusmerjen na regionalno cesto, kjer prav tako nastaja zastoj. Zato tudi tukaj strpno in previdno.

Tisti, ki se vračate z morja proti Ljubljani in še niste padli v zastoj, lahko avtocesto zapustite na izvozu Kastelec in se ponovno nanjo vrnete pri Divači. Nekateri pa se za pot proti Sloveniji odločajo tud po italijanski strani in se potem priključijo na Sežani, so še povedali.

Ostale ceste po državi so trenutno normalno prevozne, nekaj gneče je le na mejnih prehodih Starod, Jelšane in Metlika. Tukaj se potovalni čas podaljša za približno 30 minut.

Še vedno pa na naših cestah poteka kar nekaj vdrževalnih del, ki se bodo nadaljevala tudi v prihodnjih dneh. Zaradi odstranjevanja cestninskih postaj je na dolenjski avtocesti zaprt priključek Drnovo v obe smeri, na primorski avtocesti priključek Senožeče v obe smeri ter na štajerski avtocesti uvoz Blagovica proti Mariboru.

Od jutri naprej bo predvidoma naslednjih 14 dni zaprta cesta Stari trg - Brezovica zaradi sanacije vozišča med Predgradom in Brezovico.