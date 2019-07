Spet zastoji na primorski avtocesti

Kot skorajda vsak konec tedna je ob nedeljskih večerih znova prometno močno obremenjena primorska avtocesta v smeri iz morja proti Ljubljani. Ker se je med Uncem in počivališčem Lom zgodila še prometna nesreča, tam nastaja zastoj. Gost promet z zastoji je tudi med počivališčem Ravbarkomanda in priključkom Unec v smeri Ljubljane.

Prometno-informacijski center za državne ceste na svoji spletni strani poroča o nekaj manjših zastojih na posameznih odsekih primorske avtoceste v smeri proti Ljubljani in voznike poziva k strpni ter previdni vožnji.

Pred počivališčem Lom v smeri Ljubljane je zaradi prometne nesreče oviran promet. Tam nastaja tudi krajši zastoj.

STA poroča, da so ob 18.41 pred počivališčem Lom trčila tri osebna vozila. Gasilci so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih in nevtralizirali razlite motorne tekočine po vozišču ter nudili pomoč reševalcem iz Logatca, ki so oskrbeli v nesreči poškodovani osebi in ju prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Tudi med počivališčem Ravbarkomanda in priključkom Unec v smeri Ljubljane je gost promet z zastoji, ki trenutno meri kilometer in pol, kar potovalni čas podaljša za štiri minute.

Sicer pa je manjši zastoj trenutno tudi na štajerski avtocesti, in sicer pred Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. Tam pred delovno zaporo nastaja dva kilometra dolg zastoj. Gost promet z zastoji je tudi na cestah Šmarje - Koper, Lucija - Izola ter Kalce - Logatec.

Gneča tudi na mejhnih prehodih

Nekaj potrpljenja je potrebnega tudi pri prečkanju meje pri vstopu v državo. Čakalna doba na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Metlika, Slovenska vas ter Obrežje je približno 30 minut.

Prometno-informacijski center na spletni strani obvešla tudi, da se gost promet zastoji pojavlja tudi na hrvaških cestah.