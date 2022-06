Priložnost za male junake z velikimi sanjami

Oglasno sporočilo

Med 15. junijem in 30. septembrom 2022 bomo za vsak odprt NLB Prvi račun Društvu Rdeči noski podarili 10 evrov. Tako jim bomo omogočili, da še naprej širijo vedre misli, pogum in dobro voljo.

NLB Prvi račun je odlična priložnost za prvi vstop v svet financ. Ustvarjen je za otroke z velikim sanjami, zato jim za njihovo lažjo uresničitev ob odprtju podarimo 10 evrov.* A ker nekaterih sanj ne moremo kupiti, bomo med 15. junijem in 30. septembrom 2022 za vsak odprt NLB Prvi račun podarili 10 evrov tudi Društvu Rdečki noski.

Če ste torej do sedaj odlašali in vašim otrok še kar niste uspeli odpreti NLB Prvega računa, imate zdaj odlično priložnost in spodbudo, da to storite. Nič pa ne škodi, če k temu povabite tudi sorodnike, prijatelje in znance.

*Ugodnost velja za mlajše od 15 let.

