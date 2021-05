Prihodnji teden v Slovenijo prihaja predvidoma 96.170 odmerkov cepiv

V prihodnjem tednu v Sloveniji pričakujejo dobave vseh štirih cepiv proti covidu-19. Pfizer in BioNTech bosta dostavila 59.670 odmerkov cepiva, Moderna 14.400, AstraZeneca 14.900 in Johnson & Johnson 7200 odmerkov, so za STA pojasnili na NIJZ. Skupaj bo dobavljenih 96.170 odmerkov. Na NIJZ so iz cepilnih centrov prejeli za 126.742 odmerkov naročil.

V prihodnjem tednu bo prvemu odmerku namenjenih 72.270 odmerkov cepiv, za druge odmerke pa bodo razdelili 39.200 odmerkov.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so pojasnili še, da imajo trenutno v skladiščih 23.100 odmerkov cepiva AstraZeneca, ki je namenjeno za cepljenje drugih odmerkov v tednu od 24. maja naprej.

Prihodnji torek bodo na cepilna mesta razporedili približno 111.470 odmerkov cepiva proti covidu-19, in sicer 6000 odmerkov cepiva proizvajalca Johnson & Johnson, 21.400 odmerkov cepiva Moderna, 24.400 odmerkov cepiva AstraZeneca in 59.670 odmerkov cepiva proizvajalcev Pfizer in BioNTech.

Cepljenje poteka v skladu s priporočili, kjer so predvidene tudi določene skupine, ki se cepijo z določenim cepivom. Cepiva mRNA (Pfizer in BioNTech ter Moderna) so namenjena starejšim od 50 let, posebej ranljivim kroničnim bolnikom ne glede na starost in nosečnicam, nato pa ostalim prebivalcem, v kolikor je cepivo na voljo. Vektorska cepiva (AstraZeneca in Johnson & Johnson) pa so namenjena starejšim od 50 let in ostalim prebivalcem po vrstnem redu v skladu s strategijo cepljenja, so še dodali na NIJZ.

Junija predvidoma začetek sistematičnega cepljenja zaposlenih v gospodarstvu

V skladu z nacionalno strategijo cepljenja proti covidu-19 bodo po državi v naslednjih tednih začeli intenzivneje izvajati sistematično cepljenje zaposlenih v gospodarstvu. Zagon cepljenja je predviden v začetku junija. Nekaj ključnih informacij za podjetja so pripravili na ministrstvu za zdravje.

Cepljenje zaposlenih bo potekalo v cepilnih centrih, glede na razpoložljivost mobilnih cepilnih ekip pa tudi na sedežih podjetij, piše v dopisu, ki so ga z ministrstva za zdravje danes razposlali ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Gospodarski zbornici Slovenije, Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in Turistično gostinski zbornici Slovenije.

Za izvedbo cepljenja v podjetju mora biti prijavljenih najmanj 50 oseb, za organizacijo cepljenja pa je odgovoren cepilni center, ki se nahaja na območju, kjer gospodarska družba izrazi interes po organiziranem cepljenju zaposlenih.

Podjetje mora pripraviti seznam zaposlenih in pogodbenih sodelavcev, ki bi se želeli cepiti. Za točen termin in lokacijo cepljenja se gospodarska družba dogovori z odgovorno osebo cepilnega centra in ji posreduje skupno število prijavljenih za cepljenje.

Ob tem na ministrstvu glede na nedavne zaplete z varstvom osebnih podatkov poudarjajo, da je treba zaposlenim pri pripravi seznama nedvoumno in jasno povedati, za kakšen namen se seznam pripravlja ter kdo in koliko časa bo podatke obdeloval.

Cepljenje je namenjeno vsem zaposlenim, ki še niso bili cepljeni proti covidu-19 in so starejši od 18 let. Cepijo se lahko tudi tuji državljani, če so zaposleni v slovenskem podjetju, in pogodbeni partnerji ter študenti, ki opravljajo delo ali delovno prakso v podjetju.

Tisti, ki so prvi odmerek cepiva že prejeli, pa naj tudi naslednjega prejmejo na enak način, piše v dopisu. Če je nek zaposleni že prijavljen na cepljenje pri svojem izbranem zdravniku ali elektronsko preko portala zVEM, a še nima določenega termina, lahko cepljenje medtem opravi v okviru podjetja.

Osebe, ki so covid-19 prebolele, in je od okužbe minilo vsaj šest, a ne več kot osem mesecev, lahko prejmejo samo en odmerek cepiva.

Vrste cepiva, tako kot to velja v splošnem, trenutno še ni mogoče izbirati.

Dopis ministrstva za zdravje je objavila Slovenska turistična organizacija, ki je ob tem pripisala, da bo intenzivnejše izvajanje cepljenja zaposlenih potekalo tudi v turizmu.