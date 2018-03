Začenja se nič kaj pomladna koledarska pomlad

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po manjši snežni pošiljki v preteklih dneh se danes obeta suho vreme z jutranjimi temperaturami pod lediščem in najvišjimi dnevnimi med 0 in 4 stopinjami Celzija. Za ta čas hladno vreme se obeta še vsaj do četrtka, v sredo zjutraj pa zlasti v južni Sloveniji lahko pričakujejo še kakšno snežinko.

Prvi pomladni dan torej v nasprotju z lani, ko so temperature ponekod segle do 20 stopinj Celzija, ne bo nič kaj pomladen. Na podoben način se je 1. marca letos začela že meteorološka pomlad - povsem zimsko.

Dan odprtih vrat v observatoriju Golovec

Na prvi pomladni dan astronomsko-geofizikalni observatorij Golovec organizira dan odprtih vrat. V dopoldanskem terminu si bodo observatorij lahko ogledale šolske skupine. Šolarji si bodo ogledali tudi teleskop Vega in opazovali sonce, seveda če bo to vreme dopuščalo.

Zvečer se bodo lahko obiskovalci udeležili predavanj o zvezdah in galaksijah. Ogledali si bodo teleskop Vega in se poučili o tem, kako daleč so zvezde. Na vrtu observatorija bodo obiskovalci lahko z manjšimi teleskopi opazovali nebo.

Za vse večerne oglede je potrebna vstopnica, ki pa je brezplačna, so zapisali v observatoriju. Zaradi omejenih kapacitet observatorija je število vstopnic omejeno.