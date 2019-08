Pri Tolminu se je smrtno ponesrečil jadralni padalec

Visoko v hribu nad kampom Gabrje pri Tolminu je v četrtek strmoglavil jadralni padalec. 29-letnega Poljaka so gorski reševalci po obsežni iskalni akciji našli danes v grapi na Mrzlem vrhu. Pri padcu se je tako poškodoval, da je umrl na kraju nesreče, so danes sporočili z novogoriške policijske uprave.

Novogoriške policiste so o nesreči jadralnega padalca, ki je strmoglavil visoko v hribu nad kampom Gabrje pri Tolminu, obvestili v četrtek popoldne. Takoj zatem je stekla reševalna akcija. Ugotovljeno je bilo, da je strmoglavil 29-letni Poljak, ki so ga prijatelji že pogrešali.

Kljub obsežnemu iskanju pogrešanega niso našli. Iskalno akcijo so zaradi noči prekinili in jo nadaljevali danes zjutraj, ko so poleg gorskih reševalcev vključili tudi helikopter. Zaradi težko dostopnega terena so gorske reševalce s helikopterjem prepeljali bližje kraju strmoglavljenja.

Okoli 10. ure so gorski reševalci v grapi na Mrzlem vrhu padalca našli. Ugotovili so, da se je pri padcu tako poškodoval, da je umrl na kraju nesreče. Tujo krivdo je policija izključila, so še sporočili.