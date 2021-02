Pri Piranu opazili večjo skupino delfinov #video

V morju v okolici Pirana se je danes zadrževala skupina od 35 do 40 delfinov, v kateri so bili tako samci kot tudi samice z mladiči. Raziskovalci društva Morigenos so s podvodnim mikrofonom tudi posneli oglašanje delfinov. Na območju Tržaškega zaliva sicer živi stalna populacija delfinov vrste velika pliskavka, ki šteje okoli 150 živali.

Slovenske vode so pomemben del njihovega habitata. Delfini se na tem območju namreč prehranjujejo, razmnožujejo in vzgajajo mladiče, so sporočili iz slovenskega društva za morske sesalce Morigenos, piše STA.

Delfini se sporazumevajo, orientirajo in lovijo plen s pomočjo zvoka, zato lahko s preučevanjem njihovega oglašanja o njih izvemo marsikaj. Njihovo oglašanje vključuje različne oblike žvižgov, tleskov ter brnečih in drugih zvokov, so pojasnili.

Vsak delfin ima tudi svoj lastni "podpisni žvižg", ki predstavlja njegovo "ime". Na podlagi teh žvižgov se delfini medsebojno prepoznavajo, z natančno analizo teh zvokov pa jih lahko prepoznajo tudi raziskovalci.

Foto: Morigenos

To populacijo preučujejo že 18 let

Po besedah predsednika društva Morigenos Tilna Genova, to populacijo preučujejo že 18 let, zato večino delfinov zelo dobro poznajo. Posamezne osebke prepoznavajo po naravnih oznakah na hrbtnih plavutih, vsak prepoznani delfin pa dobi ime in je vključen v identifikacijski katalog. Nekatere od danes opaženih delfinov so prvič srečali že leta 2003.

V društvu Morigenos so izredno hvaležni vsem, ki jih v teh dneh redno obveščajo o opažanjih delfinov. S tem jim pomagajo zbirati pomembne informacije o gibanju, vedenju in varstvenem statusu teh živali.

V društvu tako prosijo, da jih v primeru opažanja delfinov pokličejo na številko 031 771 077, pomagajo pa lahko tudi tako, da katerega od delfinov simbolično posvojijo, še piše STA.