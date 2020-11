Pri gradu Borl umrl delavec

Policisti so bili o nesreči pri delu, ki se je zgodila pri Gradu Borl, obveščeni malo 16. uri. "Po do sedaj znanih podatkih je en delavec v nesreči umrl, še dva sta poškodovana. Enega od njiju so prepeljali v SB Ptuj, drugega v UKC Maribor," so zapisali.

Kot so še dodali, so na kraju dogodka policisti, mariborski kriminalisti, dežurna preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča na Ptuju in dežurna državna tožilka s Ptuja.

Zaradi teme bodo ogled kraja nesreče prekinili ga nadaljevali jutri, več informacij o nesreči pa bodo posredovali jutri po opravljenem ogledu.