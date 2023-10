Prevolnik Rupel: Ne bojim se vmešavanja v delo ministrstva

Valentina Prevolnik Rupel si po nastopu funkcije ministrice za zdravje obeta dobro sodelovanje z drugimi resorji in tudi strateškim svetom za zdravstvo, ki je bil do prejšnjega ministra kritičen. Ključno razliko vidi v tem, da bodo prioritete določali skupaj. Z vodjo sveta Erikom Brecljem sta se že sestala, je povedala v pogovoru za STA.

Valentina Prevolnik Rupel v strateškem svetu za zdravstvo, ki ga vodi kirurg Erik Brecelj, deluje od njegove ustanovitve. Članica sveta po nastopu ministrske funkcije ne bo več, bo pa z njim sodelovala v drugačni vlogi. "Če me bodo le povabili, bom čim večkrat poskušala sodelovati in prihajati na njihove sestanke," je poudarila in izrazila prepričanje, da bo sodelovanje med svetom in ministrstvom dobro.

"Verjamem, da mi bo to v veliko pomoč pri razpravi in obravnavi tem, ki se jih prioritetno lotevamo - to so dostopnost, kakovost, vzdržno financiranje in košarica pravic," je poudarila.

O skupnih usmeritvah se bodo s člani sveta pogovorili na seji v začetku novembra, ki se je bo udeležila. Tudi z Brecljem se je že sestala. Ugotovila sta, da bi bilo smiselno dosedanje delo povzeti v poročilu in določiti nove prioritete za prihodnost.

Strateški svet bo ogledalo ministrstvu

Na vprašanje, ali se boji morebitnega pretiranega vpletanja strateškega sveta v delovanje ministrstva, je odgovorila, da ne. V preteklosti je bilo po njeni oceni morda premalo sodelovanja z ministrstvom za zdravje, strateški svet pa je nabor tem, ki jih je obravnaval, določal sam, za kar je imel tudi mandat. Ministrica napoveduje, da bodo teme zdaj določali skupaj.

O spremembah, ki jih bodo pripravljali na ministrstvu, bodo razpravljali s strateškim svetom, svet pa bo služil tudi kot ogledalo ministrstvu, je pojasnila.

Potrdila je, da je premierju Robertu Golobu za sprejem funkcije postavila pogoj, da zdravstvo ostane prioriteta te vlade. "To je bil tudi edini pogoj, ki sem ga postavila," je povedala.

Na vprašanje o tem, kako sploh razume ta zagotovila, pa je poudarila, da pri pripravi sprememb v zdravstvu pričakuje politično podporo, saj bo brez nje težko izpeljati kakršnekoli zakonodajne spremembe, pri načrtovanju posameznih ukrepov pa pričakuje tudi sodelovanje drugih pristojnih resorjev v vladi.