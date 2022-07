Previdno: na območju Rudnika in Golovca opazili medveda

Slika je simbolična. Po naših informacijah ne gre za prvi takšen primer, ko so prebivalci na območju Rudnika in Golovca ter na Orlah opazili medveda.

Na družbenih omrežjih se je razširilo obvestilo, da naj bi se na območju Ljubljane na Rudniku, Golovcu in Orlah, ki je sicer v teh dneh privlačno tudi za sprehajalce, zadrževal medved. V lovski družini Škofljica ob tem svetujejo izogibanje omenjenim območjem. Ob morebitnem srečanju pa naj sprehajalci ohranijo mirno kri in se mirno umaknejo.

V Lovski družini Škofljica sicer informacije o morebitni prisotnosti medveda ne morejo potrditi, saj ni bila podana nobena prijava. Kot so pojasnili za STA, pa ne izključujejo možnosti, da gre za resnične navedbe.

Uporabnik družbenega omrežja je medveda srečal na sprehodu v bližini cerkve, na poti na Orle. Krajane je opozoril, naj bodo previdni.

Omenjenih območij se izogibajte, pse imejte na povodcih

V Lovski družini sprehajalcem odsvetujejo zadrževanje na omenjenih območjih, še posebej v zgodnjih jutranjih in poznih večernih urah. Prav tako svetujejo, da se sprehajalci zadržujejo v manjših skupinah, so glasni in tako medveda opozorijo na svojo prisotnost. Če sprehajajo psa, naj bo ta obvezno na povodcu. V večini primerov se bo medved umaknil, so še pojasnili.

Kako reagirati, če srečate medveda

V primeru, da gre za medvedko z mladiči, utegne biti srečanje manj prijetno, še opozarjajo. V tem primeru poskušamo ostati mirni in se odmakniti stran od medveda. Kot še opozarjajo v Lovski družini, pri tem odsvetujejo mahanje in vsakršne nagle gibe.