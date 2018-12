Preverite, koliko snega bo zapadlo pri vas

Vremenoslovci za četrtek napovedujejo zgolj nekaj snežink, v petek popoldne in zvečer pa bo zapadla glavnina snega, morda vse do Črnega kala, kar bi lahko zaradi burje in zametov povzročilo zaplete tudi na primorskih cestah. Do nedelje naj bi večji del države prekrila snežna odeja, debela od pet centimetrov na Gorenjskem pa vse do 25 centimetrov, ki jih lahko pričakujejo na Kočevskem in v Beli krajini. Sneg bo zapadel povsod po državi, razen ob morju, zaradi nizkih temperatur se bo tudi obdržal.