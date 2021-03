Preverite, kakšno vreme nas čaka konec tedna

Danes bo precej sončno. Popoldne bodo nastale posamezne plohe. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Več o vremenu po Sloveniji preberite na vreme.siol.net.

V soboto oblačno, v nedeljo sončno in vetrovno

V soboto bo na Primorskem zmerno, drugod pa pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka do zmerna burja, drugod severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, najvišje dnevne temperature pa bodo od 2 do 7, na Primorskem vse do 12 stopinj Celzija.

V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in vetrovno, še napovedujejo na Arsu.