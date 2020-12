Preverite, kakšno vreme nas čaka konec tedna

Danes in v soboto bo pretežno oblačno in ponekod megleno. Delno jasno bo le v višjih legah, danes pa tudi ponekod v severni Sloveniji, napovedujejo meteorologi z agencije za okolje (Arso).

Danes bo pretežno oblačno ali megleno, v višjih legah in ponekod v severni Sloveniji pa pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija.

Podrobnejšo vremensko napoved preberite na vreme.siol.net.

V soboto več jasnine le v hribih in gorah

V soboto bo pretežno oblačno in ponekod megleno, več jasnine bo le v goratem svetu. Proti večeru bo ponekod v hribih zahodne Slovenije rosilo ali občasno rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, v alpskih dolinah do -4, ob morju okoli 8, najvišje dnevne temperature pa od 2 do 7, na Primorskem do okoli 11 stopinj Celzija.

V nedeljo bo oblačno, ponekod na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. V ponedeljek bo oblačno. Na severovzhodu bo povečini suho, drugod bo občasno rahlo deževalo, še napovedujejo na Arsu.