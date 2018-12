Preverite, kakšno vreme bomo imeli na božič

Popoldne se bo od severa jasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem in v Beli krajini do 13 stopinj Celzija.

Jutri do minus pet stopinj Celzija

Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek bo precej jasno. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, na Primorskem pa se občasno lahko pojavi nizka oblačnost.