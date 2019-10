Preverite, kakšno vreme bo za vikend

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S prihodom hladne fronte se nad nami zadržuje precej suh in hladen zrak, zato bo današnje jutro v znamenju megle in nizkih temperatur. Jutranje temperature se bodo gibale od 1 do 5, v mraziščih malo pod 0, ob morju pa okoli 8 stopinj Celzija, poroča Agencija za okolje (Arso).

Petkovo popoldne bo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija.

V soboto še dež, potem spet sonce

V noči na soboto se bo prehodno pooblačilo, občasno bo ponekod rahlo deževalo. Čez dan se bo začelo delno jasniti, nastane lahko še kakšna ploha. V nedeljo kaže, da bo vreme suho, največ sonca se bodo veselili na primorskem koncu. V ponedeljek bo po večini države prevladovalo sončno vreme, še poroča Arso.