Ponekod se bo megla zadrževala večino dneva

Danes bo pretežno jasno, po nižinah v notranjosti pa se bo zadrževala megla ali nizka oblačnost, marsikje ves dan. Predvsem v Vipavski dolini bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje (Arso).

Jutri bo na Primorskem, v Posočju in v višjih legah nad okoli tisoč metrov pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Drugod bo oblačno ali megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7, najvišje dnevne od 7 do 11, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

V sredo se vreme ne bo kaj dosti spremenilo, le vrh nizke oblačnosti bo še nekoliko višje, nekaj nizke oblačnosti pa bo lahko občasno tudi ob morju. V četrtek se bo nizka oblačnost v notranjosti Slovenije razkrojila, pooblačilo pa se bo na Primorskem in Notranjskem.