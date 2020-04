Prejeli storilca, ki so ga posneli ob kraji pištol #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija je prijela 37-letnega Ljubljančana, ki je konec februarja iz stanovanjske hiše pri Črnem Kalu ukradel dva revolverja. Storilcu je policija odvzela prostost, opravili pa so tudi hišno preiskavo, vendar orožja pristojnim še ni uspelo najti, zato se preiskava nadaljuje. Zoper storilca je podana kazenska ovadba za dejanje tatvine, sledi tudi obdolžilni predlog zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja.

Sedemintridesetletni Ljubljančan je 28. februarja popoldan iz odklenjene stanovanjske hiše ukradel dva revolverja, pri tem pa ga je posnela videonadzorna kamera. Čeprav je bil moški na posnetkih prepoznaven, saj ob tem ni imel zakritega obraza, ga policistom ni uspelo identificirati in so se na pomoč obrnili na javnost.

Prijeli so ga na počivališču Studenec

Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, je policija po objavi posnetka prejela veliko koristnih informacij, na podlagi katerih jim je uspelo storilca tudi identificirati.

Moškega je policija včeraj prijela na počivališči Studenec in mu odvzela prostost. Pristojni so opravili tudi hišno preiskavo, a ker orožja za zdaj še niso našli, se preiskava nadaljuje.

Zoper moškega je policija podala kazensko ovadbo dejanja tatvine in obdolžilni predlog zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja. Policija se vsem, ki so pomagali z informacijami, iskreno zahvaljuje. "Ponovno smo dokazali, da skupaj zmoremo več," so še sporočili s Policijske uprave Koper.