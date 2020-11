Preiskovalno komisijo glede ukrepanja Janševe vlade bo vodil Robert Pavšič

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Državni zbor je danes s 83 glasovi za in nobenim proti sprejel sklep o imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov parlamentarne preiskovalne komisije, ki bo na zahtevo opozicije preiskovala ukrepanje vlade Janeza Janše v epidemiji. Preiskavo bo vodil poslanec LMŠ Robert Pavšič.

V preiskovalni komisiji bo osem članov in osem namestnikov članov. Vse poslanske skupine - z izjemo DeSUS - so predlagale po enega člana in enega namestnika. Stranka DeSUS svojega predstavnika ne bo imela, piše STA.

Člani preiskovalne komisije bodo Mojca Škrinjar (SDS), Robert Pavšič (LMŠ), Jani Prednik (SD), Janja Sluga (SMC), Željko Cigler (Levica), Tadeja Šuštar (NSi), Marko Bandelli (SAB) in Zmago Jelinčič (SNS). Cigler bo tudi podpredsednik komisije.

Ukrepanje pred tem preiskuje druga preiskovalna komisija

DZ je na zahtevo LMŠ, Levice, SD in SAB 27. oktobra odredil parlamentarno preiskavo za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti pri ukrepih, povezanih z epidemijo novega koronavirusa in blaženjem njenih posledic. Preiskava zajema čas vlade Janeza Janše, medtem ko na zahtevo koalicije že poteka preiskava, ki zajema tudi ukrepanje pred tem. Vodi jo poslanka SDS Alenka Jeraj, še piše STA.