Preiskovali bodo morebitne politične pritiske na policijo

DZ je danes v nadaljevanju seje odredil parlamentarno preiskavo, ki bo ugotavljala morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vplivanja na delo policije in drugih avtonomnih državnih organov. Zahtevo za njeno odreditev so vložili v Svobodi, zajela pa bo obdobje od nastopa prejšnje vlade do danes.

Namen parlamentarne preiskave je ugotoviti, ali so se člani prejšnje vlade pod vodstvom Janeza Janše in člani aktualne vlade premierja Roberta Goloba politično vmešavali v konkretne predkazenske in druge postopke in pri tem nedopustno vplivali na delo policije, pa tudi ali so nosilci javnih funkcij želeli z domnevnim političnim vmešavanjem v postopke preprečiti ali otežiti delo policije.

Nadaljevanje parlamentarne preiskave

Šlo bo za nadaljevanje parlamentarne preiskave iz prejšnjega mandata, ko jo je vodil takratni poslanec LMŠ Rudi Medved in se je končala zgolj z obravnavo vmesnega poročila, je v predstavitvi zahteve dejal Miha Lamut iz Svobode. Predlagatelji so se glede na očitke, da se aktualna vlada tako kot prejšnja nedopustno vmešava v kadrovanje in delo policije, po njegovih besedah odločili, da obdobje preiskave podaljšajo vse do dneva odreditve preiskave. Predmet raziskave pa bo poleg nosilcev javnih funkcij v prejšnji vladi razširjen na nosilce javnih funkcij v aktualni vladi.

Stališče Gibanje Svobode

V predstavitvi stališč poslanskih skupin so v Svobodi dejali, da smo bili v času prejšnje vlade priča podreditvi delovanja policije političnim ambicijam takrat največje koalicijske stranke SDS. Vmesno poročilo preiskovalne komisije, ki so jo ustanovili na zahtevo takratne opozicije in je preiskovala vplivanje javnih funkcionarjev na delo policije, je vsebovalo precej obremenilnih ugotovitev, je povedala Nataša Avšič Bogovič iz Svobode.

Stališče SD in Levice

V SD so menili, da je seznam očitkov, ki jih bo parlamentarna preiskava obravnavala, dolg. Zagovarjali bodo pravico za tiste, ki so bili zaradi političnega vmešavanja v delo policije oškodovani s strani posameznikov in skupin, ki bi jih morale varovati, je dejal Damijan Zrim.

Na pojave ogrožanja avtonomnosti in strokovnosti policije se je treba ustrezno odzvati, tako da bo vsak nezakoniti pritisk na policijo strt ob nastajanju, so pozvali v Levici. Poskusi podreditve in nepooblaščeni nadzori nad delom policije morajo biti po njihovem prepričanju raziskani in odpravljeni, odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije pa ustrezno naslovljeni in obsojeni, je menila Tatjana Greif.

Stališče SDS in NSi

V SDS so medtem opazili, da je zaradi političnega "mrcvarjenja" v času aktualne vlade vse manj kolegialnosti med policisti. Policisti se med seboj obtožujejo, se ovajajo in pišejo anonimke drug o drugem, je naštel Žan Mahnič. Po njegovih navedbah je bil v policijo vnesen resen nemir, policisti pa so se obrnili drug proti drugemu. Kar zdaj želi koalicija, je lov na čarovnice in zamegljevanje dejstva, da se v policijo politično vmešava premier Golob, je dejal.

Zahteva za preiskovalno komisijo je povsem legitimna, je v predstavitvi stališča NSi dejala Vida Čadonič Špelič. V NSi pa se ne morejo znebiti občutka, da gre pri obravnavani zahtevi tudi za politični boj. Glede na to po poslankinih besedah pozivajo, naj se komisija ne zlorabi za "goli politični boj in naj ne pozabi na svoje bistvo, ki je ugotavljanje resnice o politični odgovornosti posameznikov".