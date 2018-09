Predsednik sodišča zaradi domnevnega zalezovanja suspendiran

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik mariborskega delovnega sodišča Stanko Omerzu je zaradi sodnega postopka na tamkajšnjem okrajnem sodišču, v katerem mu tožilstvo očita zalezovanje nekdanje partnerice, v suspenzu, so danes za STA potrdili na vrhovnem sodišču. Za tak ukrep se je odločil predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič, ki je Omerzuja junija pozval k odstopu.

Na vrhovnem sodišču so potrdili neuradne informacije Večera, ob tem pa pojasnili, da se suspenz oziroma začasna odstranitev iz sodniške službe nanaša tako na sodniško funkcijo kot tudi na funkcijo predsednika sodišča, trajala pa bo do dokončne odločitve pristojnega organa v disciplinskem postopku.

Florjančič je odločitev za suspenz sprejel po tem, ko ga je disciplinska tožilka pri sodnem svetu obvestila, da je zoper sodnika uveden disciplinski postopek. Za ta ukrep se je odločil zaradi narave in teže disciplinskih kršitev, ki jih očitajo Omerzuju, so dodali na vrhovnem sodišču, kjer za zdaj nimajo podatka, da bi bila odločba o suspenzu Omerzuju že vročena.

Časnik Večer ob tem navaja, da se je dolgoletni predsednik mariborskega delovnega sodišča zaradi zdravstvenih težav za letos rešil nadaljevanja kazenskega postopka.

Po številnih postopkovnih zapletih na sojenju, bolniških odsotnostih in večkratnih odpovedih narokov je Omerzu po poročanju časnika prejšnji teden stopil pred komisijo za fakultetna izvedenska mnenja in ta naj bi presodila, da je zaradi zdravstvenih težav sedenje na zatožni klopi zanj prenevarno.

Ker bo tako vsaj še do 28. decembra, bo moralo Okrajno sodišče v Mariboru sojenje začeti znova, saj bo od zadnje obravnave preteklo več kot tri mesece.

Omerzu je po pisanju Večera nazadnje pred sodnico Karmen Krajnc stal 8. junija, vse poznejše obravnave pa je morala zaradi njegovih zdravstvenih težav preklicati. Obtoženi je bolniški dopust prekinil z začetkom sodnih počitnic, med postopkom pa si je kljub šibkemu zdravju privoščil dopust v tujini.

Kot je bilo še danes razvidno iz sklica sodnih obravnav na spletni strani sodišča, je Omerzu ta teden nameraval razsojati v več primerih, a so bile danes zaradi suspenza vse njegove obravnave že preklicane.

Njegova obramba si po pisanju Večera že nekaj časa prizadeva iz sodnega postopka izločiti sodnico Krajnčevo. Zagovornik Viktor Osim naj bi nazadnje proti njej zaradi očitkov o pristranskem sojenju vložil celo neposredni obtožni predlog. Še pred tem mu o zamenjavi sodnice ni uspelo prepričati vodstva mariborskega okrajnega sodišča, proti njej pa je sprožil inšpekcijski nadzor in jo aprila tudi kazensko ovadil.

Prvi mož vrhovnega sodišča je že pred časom javnosti sporočil, da z zaskrbljenostjo spremlja potek kazenskega postopka v Mariboru in zaplete, še posebej težko pa mu je razumeti, da sodniku kot obdolžencu v kazenskem postopku in ob dejstvu, da naj bi bil na bolniškem dopustu, ni mogoče vročiti sodne pošte.



"Posebej obremenjujoče za sodstvo pa je, če se v takšnem sodnem postopku znajde predsednik sodišča, saj lahko njegova vpetost v sodni postopek kot obdolženca bistveno vpliva na uspešno opravljanje sodno-upravnih funkcij, ki so v predsednikovi pristojnosti," je zapisal Florjančič, ki takrat še ni našel načina za izrek suspenza.