Pred poslanci evidence delovnega časa

Državni zbor ima v nadaljevanju redne aprilske seje na sporedu tretjo obravnavo predloga novele zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki uvaja obvezne elektronske evidence za kršitelje, ter prvo branje predloga zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva, katerega namen sta ohranjanje rokodelskih znanj in varstvo kulturne dediščine.

Predlog novele zakona o evidencah naslavlja težave, zaznane pri izvajanju zakona v praksi. Delodajalec mora že danes voditi evidenco o delovnem času, v katero se za posameznega delavca dnevno vpisujejo podatki o številu opravljenih ur, po predlogu pa bo moral beležiti še čas prihoda in odhoda delavca, obseg izrabe odmora med delovnim časom, opravljene ure v posebnih pogojih in v neenakomerno razporejenem delovnem času in podobno.

Koalicijski poslanci so v drugi obravnavi predloga marca poudarjali, da bo novela zaščitila delavce in inšpektorjem omogočila boljši nadzor, v opoziciji pa, da bo prinesla le dodatno birokratizacijo. Razprava se je vrtela tudi okoli na pristojnem odboru DZ sprejetega dopolnila, ki je kot izjemo pri evidentiranju delovnega časa uvedlo visokošolske učitelje in raziskovalce. To je razburilo delodajalska združenja. Pričakovati je, da bo ta izjema z novim amandmajem danes odstranjena.

Rokodelske panoge bodo zaščitene

Predlog zakona o rokodelstvu medtem uvaja sistemsko rešitev prenosa rokodelskih znanj, spretnosti in veščin, ki se uresničuje prek zaščite rokodelcev oziroma s podeljevanjem naziva vrhunski rokodelec ter prek zaščite rokodelskih izdelkov oziroma z njihovim certificiranjem. Za to bo skrbela Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS). Zaščitene bodo tudi rokodelske panoge, in sicer z njihovim terminološkim poimenovanjem.

Ministrstvo bo v sodelovanju s stroko in glavnimi nosilci rokodelske dejavnosti na osnovi zakona pripravilo dveletni program za ohranjanje in razvoj rokodelstva, ki bo med drugim vključeval konkretne ukrepe, kot so zaščita izdelkov in prenos znanj, ohranjanje tradicionalnega rokodelstva in njegovo dokumentiranje ter spodbujanje podjetništva na področju rokodelstva. Predvideno je tudi dodeljevanje fizičnih spodbud, in sicer med drugim kot financiranje rokodelskih centrov.